Eckerde

Die Entscheidung ist den Veranstaltern nicht leicht gefallen: Die Oper auf dem Lande, die am 11. und 12. Juli mit „Eine Reise in den Orient“ auf dem Rittergut in Eckerde gastieren sollte, wurde wegen der Corona-Krise abgesagt. Proben sind aufgrund nicht einzuhaltender Abstände unmöglich und dem Publikum eine Vorstellung zuzumuten, bei der man nur verteilt in den Stuhlreihen sitzen kann – da käme sicherlich nicht der kultureller Genuss auf, den man von dieser Produktion kenne, bedauert die Stiftung Edelhof Ricklingen.

Inszenierung wird 2021 nachgeholt

Der künstlerische Leiter, Matthias Wegele, und die Regisseurin Renate Rochell werden die Inszenierung im kommenden Jahr nachholen, die Musiker und Solisten stehen in gleicher Besetzung auch für 2021 zur Verfügung.

Anzeige

Trotz des Ausfalls der Vorstellungen können die jungen talentierten Musiker in diesem Jahr bezahlt werden – auch aufgrund der Unterstützung weiterer Förderer der diesjährigen Opernreihe: der Anja-Fichte-Stiftung, der Concordia-Stiftung und der Walter-und-Charlotte-Hamel-Stiftung.

Weitere HAZ+ Artikel

Picknick im Spätsommer?

Falls kulturelle Veranstaltungen ab einer bestimmten Größe später im Jahr doch wieder stattfinden dürfen, ist als Alternative ein spätsommerlich-musikalisches Picknick im Park des Ritterguts Edelhof in Ricklingen geplant.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Calenberger Cultour & Co. muss zwei Theatervorstellungen absagen

Von Jennifer Krebs