Barsinghausen

Am Barsinghäuser Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG) herrscht große Erleichterung: Offenbar hat sich niemand bei den beiden mit dem Coronavirus infizierten Schülern angesteckt, die am ersten Schultag noch den Unterricht besucht hatten. Die Ergebnisse der ersten Testreihe der vorsorglich in Quarantäne befindlichen Klasse und der drei Lehrkräfte liegen vor: „Alle Testergebnisse sind negativ“, berichtet die Sprecherin der Region Hannover, Sonja Wendt.

Optimismus am Gymnasium

„Das ist ein großartiges Ergebnis und stimmt uns sehr hoffnungsfroh“, sagt HAG-Schulleiterin Silvia Bethe. Nun herrsche großer Optimismus, dass auch der nächste Test ebenso erfreulich ausfallen werde. Nach Mitteilung der Gesundheitsbehörde bei der Regionsverwaltung sollen zum Ende der Woche ein weiteres Mal Testabstriche bei allen Schülern und den Lehrkräften der betroffenen Klasse genommen werden. Die Quarantäneregelung gilt – unabhängig von den Testergebnissen – bis zum Donnerstag nächster Woche, 10. September.

Im Hannah-Arendt-Gymnasium hatte das neue Schuljahr in der vergangenen Woche mit einem Schock begonnen: Zwei Kinder derselben Klasse hatten am Unterricht teilgenommen, obwohl bei ihnen die Ergebnisse von jeweils freiwillig absolvierten Corona-Tests nach der Rückkehr aus dem Urlaub noch nicht vorgelegen hatten. Als sich herausstellte, dass beide Kinder mit dem Coronavirus infiziert sind, hatte die Gesundheitsbehörde umgehend reagiert und eine zweiwöchige Quarantäne für alle Klassenkameraden und drei Lehrkräfte als sogenannte K1-Kontakte angeordnet.

Schüler müssen auch in Familien isoliert werden

Für die Jungen und Mädchen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, gilt nach Mitteilung der Gesundheitsbehörde, dass sie in ihren jeweiligen Familien „räumlich so weit wie möglich isoliert“ werden müssen. Die Schüler sollen sich demnach zu Hause in unterschiedlichen Räumen mit den anderen Familienmitgliedern aufhalten, dürfen keine gemeinsamen Tätigkeiten ausführen und sollen insbesondere die Mahlzeiten „nacheinander oder räumlich getrennt voneinander“ einnehmen. Das Ganze sei von den Eltern aber „alters- und bedarfsgerecht“ zu gestalten.

Der Fernunterricht mit der in Quarantäne befindlichen Klasse verlaufe reibungslos, berichtet Schulleiterin Bethe. Auch die beiden mit dem Coronavirus infizierten Schüler nähmen daran teil.

Keine Regelverstöße an der Schule

Alle Tests der in Quarantäne befindlichen Jungen und Mädchen und der Lehrkräfte werden von mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes jeweils in den Wohnungen der Familien abgenommen. Weitere Auflagen und Beschränkungen für das Hannah-Arendt-Gymnasium gebe es vonseiten der Gesundheitsbehörde derzeit nicht, sagt Bethe. Sie betont zudem, dass es rund um die beiden Coronafälle keine Regelverstöße oder gar Ordnungswidrigkeiten am HAG gegeben habe. Die Schule habe alle Vorgaben des Landes erfüllt.

Die beiden Coronainfektionen am HAG waren eher durch Zufall entdeckt worden, weil sich beide betroffenen Familien nach der Rückkehr aus dem Urlaub zu freiwilligen Tests entschlossen hatten. Auf die Frage, ob nicht eine erhebliche Dunkelziffer von Infektionen in den Schulen zu befürchten sie, weil sich die meisten Urlaubsrückkehrerfamilien gar nicht testen lassen antwortet Regionssprecherin Wendt: „Ja, das ist nicht auszuschließen.“ Auch Silvia Bethe verweist auf „generelle Vermutungen“, dass es eine gewisse Dunkelziffer von Corona-positiven Personen gebe, die keine Anzeichen einer Infektion bemerkten. „Man fragt sich auch selbst manchmal, ob man vielleicht schon infiziert war.“ Insgesamt sei das „keine angenehme Situation“.

Von Andreas Kannegießer