Gleich zweimal musste die Barsinghäuser Schwerpunktfeuerwehr in den vergangenen Tagen nach Wasserschäden in Mehrfamilienhäusern Hilfe leisten. Der erste Fall hat sich bereits am vergangenen Sonntagabend in einem mehrstöckigen Gebäude an der Berliner Straße ereignet. Wie die Feuerwehr mitteilt, war dort eine größere Menge Wasser aus einem Badezimmer im zweiten Obergeschoss herausgelaufen und hatte sich anschließend einen Weg durch die Wohnungen im ersten Obergeschoss bis hinab ins Erdgeschoss gebahnt.

Feuerwehr muss Wohnungstür gewaltsam öffnen

Die Feuerwehr stellte das Wasser ab und legte mehrere Wohnungen trocken. Dabei musste eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden, weil die Bewohner nicht zuhause waren. Auch die Stromversorgung stellte die Feuerwehr in einigen Wohnungen komplett ab, weil das Wasser schon aus den Steckdosen lief. Im Einsatz waren zwölf Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen, die nach rund einer Stunde wieder abrücken konnten.

Der zweite Wasserschaden ist in der Nacht zu Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße aufgetreten. Laut Feuerwehr war aus einem Badezimmer in einer derzeit unbewohnten Wohnung im zweiten Obergeschoss Wasser ausgelaufen. Der Alarm für die Feuerwehr kam um 1.27 Uhr. Auch in diesem Fall lief das Wasser durch die Wohnungen im ersten Obergeschoss herab bis ins Erdgeschoss. Die Feuerwehr musste die betroffene, verschlossene Wohnung mit Spezialwerkzeug öffnen. Die Einsatzkräfte konnten die technische Ursache für das ausgelaufene Wasser laut Bericht vor Ort beseitigen. Auch in diesem Gebäude musste die Stromversorgung aus Sicherheitsgründen komplett abgestellt werden.

Von Andreas Kannegießer