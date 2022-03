Barsinghausen

Weit weg von zu Hause warten sie darauf, dass der Krieg endlich vorbei ist und sie zurück können – zu ihren Eltern, Verwandten und Freunden in Kovel: Der 13-jährige Mischa und sein sechsjähriger Bruder Andrej. Sie haben ihre Heimat verlassen und Zuflucht bei Lilli Bischoff gefunden, die mit ihrem Verein Kinderhilfe Ukraine eine Gruppe von 44 Kindern aus der ukrainischen Partnerstadt nach Barsinghausen geholt hat. Zu dieser Gruppe gehören auch Mischa und Andrej.

Zwei Wochen nach ihrer rund 1600 Kilometer langen Busfahrt und der Ankunft auf dem Zechengelände haben sich die Kinder bei ihren Gasteltern gut eingelebt, sagt Lilli Bischoff. Gemeinsam mit ihrer Enkelin Amy Schumacher betreut Bischoff die beiden Jungs in ihrer Wohnung in einem Barsinghäuser Ortsteil. Mischa kennt die Umgebung schon von einem früheren Ferienaufenthalt am Deister, aber dessen kleiner Bruder Andrej ist zum ersten Mal so lange und so weit weg von zu Hause.

Kinder aus der Ukraine wollen in Barsinghausen nicht an den Krieg denken

„Manchmal bekommt der Kleine etwas Heimweh und möchte, dass seine Mutter auch hierher kommt. Sie telefonieren jeden Tag miteinander. Aber sonst reden die Brüder nicht viel von zu Hause“, erläutert Lilli Bischoff. Vermutlich stecke ein Schutzmechanismus dahinter, und die Kinder wollten nicht an den Krieg denken, meint die Vorsitzende der Kinderhilfe. „Sie verstehen ja auch gar nicht, warum solche schrecklichen Dinge gerade in ihrer Heimat passieren.“

Die Kinder aus Kovel besuchen bei einem gemeinsamen Ausflug die Autostadt Wolfsburg. Quelle: Privat

Mischa geht seit einigen Tagen in die Schule und freut sich laut Bischoff, etwas Neues kennenzulernen. Vor allem neue Freunde. Bislang spricht und versteht der 13-Jährige nur wenige deutsche Brocken wie „Guten Tag“, „Auf Wiedersehen“ und „Danke“. Aber Lilli Bischoff ist sich sicher: „Die Kinder lernen ganz schnell eine fremde Sprache“.

Barsinghausen hat bislang 88 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen Bis Mittwoch hat die Stadt Barsinghausen nach Angaben des Sozialamtes 88 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, 41 Kinder und 47 Erwachsene. Für die nächsten Tage erwartet die Verwaltung weitere acht Familien sowie 45 Kinder und 15 erwachsene Betreuer und Betreuerinnen aus einem Waisenhaus in Odessa. Bislang hat die Stadt lediglich neun Personen aus der Ukraine in Gemeinschaftsunterkünften einquartieren müssen. „Die Geflüchteten werden uns bislang nicht zentral zugeteilt, sondern kommen aufgrund privater Verbindungen nach Barsinghausen. Das ist eine Herausforderung für die Stadt, weil die Ankunft weiterer Geflüchteter für uns nicht planbar ist“, erläuterte Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) im Sozialausschuss.

Kurze Zeit nach dem Überfall des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine habe die Mutter ihren beiden Jungs gesagt, sie sollten Kovel verlassen und sich vor dem Krieg in Sicherheit bringen. Die Mutter selbst wolle zunächst in ihrer Heimatstadt bleiben. So geht es laut Bischoff derzeit vielen Eltern in Kovel und in der ganzen Ukraine, die ihre Kinder schweren Herzens außer Landes bringen lassen.

Barsinghausens Partnerstadt im Westen der Ukraine sei bislang noch nicht unmittelbar von Kriegshandlungen betroffen. Dennoch gingen Tag und Nacht die Sirenen. Zudem kommen Geflüchtete in die Stadt. „Die Einwohner in Kovel räumen überall Platz in ihren Wohnungen frei, um Menschen bei sich aufzunehmen“, berichtet Lilli Bischoff, die regelmäßig Kontakt zu Freunden und Bekannten in Kovel hält.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anfangs gingen die Mitglieder und Unterstützer des Vereins davon aus, der Gruppe von 44 Kindern aus Kovel für etwa vier Wochen eine Zuflucht in Barsinghausen bieten zu können. Aber die weitere Entwicklung in der Ukraine sei absolut unvorhersehbar. „Und wir werden die Kinder ganz bestimmt nicht in den Krieg zurückschicken“, betont Bischoff, die momentan täglich Hilfsaktionen und -transporte für die Ukraine und speziell für Kovel organisiert und koordiniert.

„Die Spendenbereitschaft der Menschen ist einfach großartig. Wir freuen uns über jede Unterstützung“, sagt die Vereinsvorsitzende. Das Spendenkonto der Kinderhilfe Ukraine hat die IBAN: DE21 2519 0001 0328 2503 20.