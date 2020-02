Barsinghausen

Anlässlich einer bundesweiten Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien organisieren die Suchtberatungsstelle der Caritas Hannover und die Step-Suchtberatung Barsinghausen für Freitag, 14. Februar, einen Fachtag zu dem Thema im Kinder- und Jugendheim Am Waldhof in Barsinghausen. Die Veranstaltung für Interessierte und Betroffene beginnt um 13 Uhr und dauert bis etwa 16 Uhr. Vorgestellt wird das Projekt Große Zwerge, mit dem Kinder aus Suchtfamilien wirkungsvoll unterstützt werden sollen. Große Zwerge ist ein Modellprojekt der Region Hannover in Trägerschaft des Caritasverbandes Hannover, das in Zusammenarbeit mit der Suchtberatung Barsinghausen umgesetzt wird.

Nach Mitteilung der Caritas und der Suchtberatung Barsinghausen leben in Deutschland zurzeit rund 2,5 Millionen Kinder mit alkoholkranken Eltern, hinzu kommen 40.000 bis 60.000 Kinder, deren Eltern drogenabhängig sind. „Diese Kinder leiden im Stillen und erhalten nur selten die Hilfe, die sie dringend benötigen“, erläutern die Kooperationspartner. Die mittlerweile elfte bundesweite Aktionswoche, die noch bis zum 15. Februar dauert, will betroffenen Kindern eine Stimme geben und fordert die verlässliche Finanzierung einer flächendeckenden Versorgung für die Kinder und Jugendlichen.

Sozialarbeiterin begleitet Kinder

Einen solchen Versorgungsansatz bietet das Projekt Große Zwerge. Eine Sozialarbeiterin begleitet dabei betroffene Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren und steht den Eltern als Ansprechpartnerin zur Seite. In der Gruppe gehören unter anderem regelmäßige Ausflüge, Aktionen, Spiele und Basteln zum Programm. Es gehe um die Aktivierung der persönlichen Interessen und Fähigkeiten der Kinder, erläutert Franziska Sokolowski, Leiterin der Caritas-Beratungsstelle. „Kinder und Eltern erfahren so die dringend benötigte Entlastung, und die Kinder bekommen Rückhalt aus der Gruppe.“

Beim Fachtag am Freitag stehe der Dialog mit Netzwerkpartnern, Interessierten und Betroffenen im Mittelpunkt, erläutert Caritas-Abteilungsleiterin Tatjana Makarowski. „Betroffene Familien und Angehörige sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen.“ Diese können sich auch jederzeit unter Telefon (05137) 78859 oder per E-Mail an suchtberatung-garbsen@caritas-hannover.de an die Fachstelle der Caritas oder unter Telefon (05105) 515855 an die Suchtberatungsstelle in Barsinghausen wenden.

Von Andreas Kannegießer