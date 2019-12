Langreder

In der Weihnachtsbäckerei: Zehn Jungen und Mädchen aus dem Kindergarten Bärenstube des TSV Langreder haben am Mittwoch in der Backstube von Volker Sprengel die Ärmel hochgekrempelt, um leckere Weihnachtskekse zu backen. Sprengel hatte rund fünf Kilogramm frischen Teig vorbereitet und vor den Kindern ausgerollt, damit die Vier- und Fünfjährigen danach ihre Lieblingsfiguren ausstechen konnten – zum Beispiel Schneemänner, Tannenbäume, Sterne und Herzen.

Jungen und Mädchen aus dem Bärenstube-Kindergarten des TSV Langreder stechen Keksfiguren aus aus dem Teig in der Sprengel-Weihnachtsbäckerei aus. Quelle: Frank Hermann

Bei Tom (4) und Julian (5) stand die Vorfreude auf die ofenwarmen Kekse deutlich ins Gesicht geschrieben, zumal sie ihre Teigfiguren zuvor noch mit einem süßen Belag verzieren durften. „Da sollen bunte Streusel und Schokolade drauf. Zu Hause haben wir auch schon Kekse gebacken, aber die sind alle schon aufgegessen“, sagte Tom mit einem schelmischen Grinsen.

Vesper am Nikolaustag

Zusammen mit den Eltern und Großeltern feiert der Kindergarten am Nikolaustag, 6. Dezember, eine Adventsvesper. „Dann kommen auch unsere selbst gebackenen Kekse auf den Tisch, und wir singen das Lied von der Sprengel-Weihnachtsbäckerei“, kündigte Erzieherin Steffi Jacob an.

Von Frank Hermann