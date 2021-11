Barsinghausen

Für die Schulen war es in den vergangenen Monaten nicht leicht, die Schülerinnen und Schülern Projekte in der Gemeinschaft erleben zu lassen. Das Kollegium der Adolf-Grimme-Schule zeigte sich jedoch kreativ und verwandelte eine beliebte Aktion kurzerhand in eine Freiluftveranstaltung um.

Die Lehrerinnen und Lehrer nahmen den 75. Geburtstag des Landes Niedersachsen zum Anlass, das schulinterne Projekt „Klasse wir singen“ nach Monaten des Brachliegens endlich wieder zu reaktivieren. Corona-Auflagen zwangen das Kollegium jedoch zum Umdenken. Gemeinsames Singen diesmal nur an der frischen Luft – und mit Masken.

Singen und Frühsport

Die Kolleginnen Annette Flügge und Doreen Wilke übernahmen das sechswöchige Projekt und organisierten morgens ein kleines Programm. Dabei vermittelten Sie den Kindern Lieder und verbanden das Singen mit leichter Bewegung. So gab es gleich auch noch ein bisschen Frühsport für alle.

Finanziert wurde das Projekt vom Förderverein der Adolf-Grimme-Schule, der allen Schülerinnen und Schülern Liederbücher mit den gesungenen Liedern spendierte.

Von Mirko Haendel