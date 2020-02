Barsinghausen

In der Sporthalle spielen die Kinder der Adolf-Grimme-Schule mit Trainer Oliver Henneke Konfliktsituationen nach. Henneke zeigt ihnen, wie sie sich in solchen Momenten verhalten müssen. Die Grundschüler trainieren einen respektvollen Umgang miteinander.

Streits lösen, Konflikte vermeiden und bei Herausforderungen kooperieren. Darum geht es. Sich wehren – aber ohne zu schlagen. Social Skills – auf Deutsch „soziale Fähigkeiten“ – nennt sich das Präventionsprojekt vom hannoverschen Verein Respect. Professionelle Konflikttrainer wie Henneke führen das Programm in diesem Jahr an drei Barsinghäuser Schulen und an bundes­weit insgesamt etwa 50 Schulen durch.

Trainer Oliver Henneke übt mit den Grundschülern den Umgang mit Konfliktsituationen. Quelle: privat

Die Rektorin der Adolf-Grimme-Schule, Birgit Geyer, ist dankbar, dass sich die Förderer, die das Projekt bereits im vergangenen Jahr unterstützt hatten, hinsichtlich der Finanzierung erneut engagiert haben. Ohne finanzielle Hilfe von außen hätte das Anschlussprojekt inklusive der für die Kinder wichtigen Auffrischung nicht realisiert werden können.

Nach Ansicht von Karola Bernhards vom Lions Club Deister Calenberger Land könne der Wert von Präventionsarbeit an Grundschulen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, da er prägend sowohl für den einzelnen jungen Menschen als auch letztlich für die ganze Gesellschaft sei. „Hier wird der Grundstein für eine Gesellschaft gelegt, in der die Menschen respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen – auch und gerade wenn sie unterschiedlicher Ansichten sind“, sagte Bernhards.

Lesen Sie auch

Von Jennifer Krebs