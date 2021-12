Barsinghausen

Die Tage werden trister, Weihnachtsstimmung will derzeit nur schwer aufkommen. Dieser drohenden Schwermut setzen aktuell unzählige Schul- und Kita-Kinder etwas entgegen – etwas Buntes und Schönes, das jedem entgegenleuchtet, der durch die Fußgängerzone spaziert.

Hand in Hand zum Schmücken

Am vergangenen Freitag bogen sie vom S-Bahnhof kommend in die Fußgängerzone ein. 30 Jungen und Mädchen der 4A und 4B der Wilhelm-Busch-Schule aus Hohenbostel. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Jacqueline Wilkens und Rika Muschiol waren sie mit der S-Bahn gekommen und erstaunlich diszipliniert in Zweierreihen, Hand in Hand in Richtung Marktstraße marschiert.

Als Muschiol und Wilkens die Beutel mit dem hölzernen Christbaumschmuck öffneten und den Inhalt an die Schülerinnen und Schüler verteilten, war es allerdings für kurze Zeit mit der Disziplin vorbei. Die Jungen und Mädchen rannten los, suchten sich einen der über 100 von Mitgliedern des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen und der Barsinghäuser Beschäftigungsinitiative aufgestellten Weihnachtsbäume, um diesen mit einem der hölzernen und im Unterricht liebevoll angemalten Holzanhänger zu schmücken.

Die Mitglieder von „Unser Barsinghausen“ hatten während des großen Laternenumzugs durch bei Barsinghausens City im November Hunderte dieser – damals noch rohen und unbemalten – Anhänger an die Kinder verteilt. Den Rest lieferten sie die Tage darauf an verschiedene Grundschulen im Stadtgebiet – mit der Bitte, diese bunt zu bemalen und möglichst zügig an die Tannenbäume zu hängen.

Kinder dürfen Baumschmuck aufhängen

„Wir haben gut 1600 Anhänger an die Kinder verteilt und würden uns riesig freuen, wenn sie möglichst in den nächsten Tagen an die vielen Bäume gehängt werden, damit unsere Innenstadt schön weihnachtlich aussieht“, erklärt Jochen Brauns von Unser Barsinghausen. Niemand müsse sich anmelden oder um Erlaubnis fragen, betont Brauns. Jeder könne seinen und seine Anhänger einfach aufhängen.

Die Kinder der Wilhelm-Busch-Schule waren von der Idee des Marketingvereins nach Angaben von Wilkens begeistert: „Das ist eine richtig schöne Aktion. Die Kinder hätten noch deutlich mehr Anhänger angemalt, wenn sie gekonnt hätten.“

Von Mirko Haendel