Endlich wieder rutschen, schaukeln, klettern, toben: Nach der langen Corona-Zwangspause dürfen Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren seit Mittwoch wieder die öffentlichen Spielplätze nutzen – unter Beachtung strenger Regeln, um die Infektionsgefahr möglichst gering zu halten. Viele Eltern begrüßen die Öffnung der Plätze, damit ihre Kinder jetzt wieder draußen an der frischen Luft spielen können. Und auch die Jungen und Mädchen genießen ihre Rückkehr auf die beliebten Freizeitanlagen.

Die neunjährige Mia hat Spaß dabei, auf dem Spielplatz an der August-Wilhelm-Blume-Straße zu klettern. Quelle: Frank Hermann

Für die neunjährige Mia hat sich ein großer Wunsch erfüllt, als sie auf den Spielplatz an der August-Wilhlem-Blume-Straße durfte. Immer wieder rutschte, kletterte und schaukelte das Mädchen an den Geräten. Sieben Wochen lang durfte Mia nicht auf das Gelände. „Das war manchmal schon komisch, auf den leeren Spielplatz zu gucken“, sagt die Drittklässlerin, die sich jetzt auf ihren Schulbeginn am 18. Mai freut: „Dann sehe ich meine ganzen Freundinnen aus der Klasse wieder.“

Kein Ersatz für das freie Spielen

Mias Eltern Melanie Stückler und Holger Hattendorf sind ebenfalls erleichtert über die Spielplatzöffnung. Für das Kind sei es in der Wohnung auf Dauer langweilig geworden. Und ein Spaziergang mit Vater und Mutter sei kein Ersatz für das freie Spielen. „Als die Entscheidung für die Öffnung klar war, hatten wir ein jubelndes Kind bei uns Zuhause“, berichtet Melanie Stückler.

Erlaubt: Die Geschwister Toby (vorne, 4) und Janina (7) genießen es, endlich wieder rutschen zu dürfen. Quelle: Frank Hermann

Auch Aleksandra Alfermann ist froh, gemeinsam mit ihren Kindern Janina (7) und Toby (4) wieder an der frischen Luft spielen zu können. „Sie mussten zum Spielen in der Wohnung bleiben. Das tut den Kindern nicht gut. Sie sind zuletzt immer unzufriedener geworden“, erläutert die Mutter, die am Freitag mit Tochter und Sohn den Spielplatz hinter der Glück-Auf-Halle besuchte.

Ausgiebig nutzten die Geschwister die neue-alte Freiheit, sich auf der großen Schaukel, der Rutsche und den anderen Spielgeräten zu amüsieren. „Ich finde es schön, dass wir wieder hierher kommen dürfen. Zuhause war es manchmal ganz schön langweilig“, sagt Janina, die sich jetzt den baldigen Unterrichtsbeginn an ihrer Schule herbeisehnt: „Damit ich meine Klasse endlich wiedersehe.“

Für die öffentlichen Spielplätze und die Skate-Anlage nördlich der Wilhelm-Busch-Straße hat die Stadt Barsinghausen mit Aufhebung der Sperren am Mittwoch einige Benutzungsregeln aufgestellt. So dürfen nur Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren und nur in Begleitung eines Erwachsenen auf den Spielplatz. Außerdem gilt ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern. „Das heißt auch, dass die Kinder die Spielgeräte nicht zu zweit nutzen dürfen – sofern es sich nicht um Geschwister handelt“, erläutert Bürgermeister Marc Lahmann.

Eltern müssen auf Regeln achten

Eine Maskenpflicht bestehe zwar nicht. Aber den Eltern und Kindern ab sechs Jahren werde empfohlen, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die Begleitpersonen seien für die Einhaltung der Regeln verantwortlich. „Ich kann mir vorstellen, dass es für die Eltern nicht immer einfach sein wird, dass sich der Nachwuchs daran hält. Insbesondere dann, wenn es noch sehr kleine Kinder sind. Gleichwohl appelliere ich an die Mütter und Väter, darauf achtzugeben“, betont Lahmann. Mitarbeiter der Stadt werden die Einhaltung der Regelungen kontrollieren.

Von Frank Hermann