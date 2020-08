Barsinghausen

Die Wände am Jugendtreff an der Goetheschule ( KGS) verändern regelmäßig ihr Gesicht. Die Wände dürfen legal bemalt und mit Graffitikunst gestaltet werden. Auch in der vergangenen Woche sei wieder gesprayt worden, teilt die Barsinghäuser Stadtjugendpflege mit. „Erfahrene Graffitisprayer lebten ihre Kunst und Leidenschaft an den Wänden der KGS aus“, berichtet Jugendtreff-Mitarbeiterin Anna Fiechel.

Doch die Könner seien nicht unter sich geblieben. Sie seien von zahlreichen Kindern unterstützt worden, die das Sprayen ausprobieren wollten. „Es ist sehr schön, mit anzusehen, wie die Kinder hier aktiv ihr Umfeld mitgestalten und kreativ werden“, sagt Fiechel, die das Projekt begleitet hat. Dabei gehe es nicht um das perfekte Ergebnis, sondern darum, etwas zu schaffen und stolz das Geschaffene zu präsentieren.

Die Wände der Sporthalle an der KGS dürfen legal mit Graffiti gestaltet werden, allerdings stets nach Absprache mit der Stadtjugendpflege. Quelle: Privat

Das Projekt war eine Idee der Besucher des Jugendtreffs. Sie wollten ihre Leidenschaft und Begeisterung für Graffiti mit Interessierten teilen und außerdem ein spannendes Ferienangebot für Kinder machen. Die Kinder lernten Kreativität, Geduld und den Umgang mit den Farben. Denn diese landeten am Anfang nicht immer genau da, wo sie hinsollten, wie Fiechel berichtet. Kai Schneidereit und Jannik Langer leiteten mit ihren Erfahrungen die Kinder an und vermittelten ihnen Tipps und Tricks im Umgang mit der Spraydose.

Sprayen nach Absprache erlaubt

Die Wände der KGS-Sporthalle – die sogenannte Hall of Fame – dürfen zwar legal bemalt werden. Allerdings gilt seit einigen Jahren die Vereinbarung zwischen den Sprayern und der Stadtverwaltung, dass nur nach Rücksprache mit der Jugendpflege gesprüht wird. Mit diesem Abkommen sollen vorhandene Bilder der Jugendlichen erhalten und geschützt werden.

„Gerade an der Hall of Fame haben sich über viele Generationen hinweg zahlreiche Graffitikünstler aus Barsinghausen verewigt, was wir unbedingt erhalten möchten, damit auch nachfolgende Generationen diese Bilder bewundern und sich Ideen abschauen können“, betont Stadtjugendpfleger Björn Wende, der die Jugendlichen seit vielen Jahren unterstützt und begleitet.

