Großgoltern

Was im Juni mit einer schlechten Nachricht für die sieben bis zwölf Jahre alten Kinder in Barsinghausen begann, hat sich am Ende doch noch als durchweg positiv entpuppt: Die Stadtverwaltung hatte wegen der Corona-Pandemie das komplette Ferienpassprogramm sowie die traditionsreichen Feriensportwochen im Frühsommer abgesagt. Auch die üblichen Ferienbetreuungsangebote in der Adolf-Grimme-Schule, der Ernst-Reuter-Schule und der Grundschule Groß Munzel fielen aus. Die kurzfristig entwickelte Alternative war letztlich dann aber mehr als nur ein Ersatz: Die Outdoorsporttage auf dem Gelände neben dem Freibad Goltern entwickelten sich zu einem großen Erfolg.

Spaß ist mit den Riesen-Bubble-Bällen garantiert. Quelle: Stephan Hartung

Anzeige

„In den ersten zwei Wochen war so viel los, da mussten wir sogar einen Aufnahmestopp aussprechen und Kinder ablehnen“, berichtet Karina Karwath von der städtischen Jugendpflege. Vor allem in den Betreuungszelten – insgesamt befanden sich 14 auf dem Gelände – wäre es ohne Beschränkungen nicht mehr möglich gewesen, die Abstände einzuhalten. „Auch die Anzahl der Betreuer hätte nicht ausgereicht“, sagt Karwath.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Ferienpass ist abgesagt – Stadt bietet Outdoorsporttage in Kleingruppen an

Buntes Programm, auch außerhalb des Geländes

Die Jugendpflege bot den Kindern in Großgoltern stattdessen umfangreiche Beschäftigungsmöglichkeiten mit viel Sport und Spaß. Auf dem Gelände konnten sie Fußball, Kanupolo und kleine Spiele spielen sowie kreative Aktionen in den Zelten besuchen. Das Freibad war jederzeit für die Teilnehmer zugänglich. Auch Ausflüge zum Minigolf nach Bad Nenndorf und in den Stadtpark Barsinghausen standen auf dem Programm.

268 Kinder besuchen die Outdoorsporttage Das Camp für Kinder in Großgoltern war während der ganzen Sommerferien an allen Werktagen von 8 bis 15.30 Uhr geöffnet. Pro Tag mussten Eltern für ihre Kinder eine Teilnahmegebühr von 10 Euro bezahlen, darin war jeweils die Eintrittskarte für das Freibad enthalten. Vor allem in den ersten zwei Ferienwochen war das Gelände mit 120 Kindern komplett ausgelastet. Insgesamt bis zu 50 hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter kümmerten sich um die Betreuung der Teilnehmer. Insgesamt 268 Kinder nutzten die Outdoorsporttage, 2200 Tageskarten für das Freibad wurden verkauft, wie Björn Wende berichtet. Nach Angaben des Amtsleiters für Jugendpflege der Stadt Barsinghausen glich die Zahl der Teilnehmer denen der Vorjahre. „Wenn wir unser gesamtes Programm in den Sommerferien betrachten, kommen wir immer auf 200 bis 300 Teilnehmer“, sagte Wende.

Und das Glück mit dem Wetter kam für Betreuer und Kinder noch dazu. Fast immer haben die Sonne geschienen, sagt Björn Wende, Amtsleiter für Jugendpflege der Stadt Barsinghausen. Bleibt nur noch die Frage: Gibt es die Outdoorsporttage im nächsten Sommer wieder? Wende lacht. „Das werden wir demnächst besprechen. Der Aufwand ist sehr groß. Vor allem muss man genug Ehrenamtliche haben.“ Zunächst stehe jedoch die Planung für die Herbstferien bevor. „Weil Corona bis dahin bleibt, müssen wir uns Gedanken machen. Für Aktionen draußen dürfte es im Oktober zu kalt sein.“

Auf dem Gelände neben dem Freibad Goltern gab es während der Outdoor-Sporttage viele Spielmöglichkeiten und Zelte. Quelle: Stephan Hartung

An einer Wiederauflage der Outdoorsporttage im Jahr 2021 gibt es offenbar ein großes Interesse. Einige Eltern hätten sich für die Betreuung der Kinder schriftlich bedankt und sich eine Fortsetzung im nächsten Jahr gewünscht, berichtet Karwath. Und viele Kinder äußern sich ebenfalls begeistert. „Das war toll. Ich habe viel Fußball gespielt, war auch oft im Freibad“, sagt der achtjährige Nevio. An Ideen mangelt es den Verantwortlichen ohnehin nicht. „ An manchen Hitzetagen hätten wir mit den Kindern gern eine Wasserschlacht gemacht. Dann wären die Abstände aber nicht eingehalten worden“, sagt Björn Wende. Vielleicht klappt’s mit der Wasserschlacht ja im nächsten Jahr.

Von Stephan Hartung