Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf das Leben im regionseigenen Kinder- und Jugendheim Am Waldhof in Barsinghausen. Betreut werden in der Einrichtung derzeit nur noch jene Kinder und Jugendlichen, die dort auch wohnen. Der Betrieb der Tagesgruppen, in denen Jungen und Mädchen normalerweise nach der Schule bis zum Abend betreut und begleitet werden, ist parallel zur Schließung der Schulen Mitte März eingestellt worden.

Die Tagesgruppen werden überwiegend von Jugendlichen aus schwierigen häuslichen Verhältnissen besucht. Das Team des Kinder- und Jugendheims unterstützt die jungen Menschen normalerweise bei ihren Hausaufgaben und macht Angebote für eine sinnvolle und ausgefüllte Freizeitbeschäftigung. Auch ohne die Tagesgruppen werden betroffene Jungen und Mädchen derzeit aber nicht ganz allein gelassen: „Die jungen Menschen werden zur Entlastung der Familien einzeln im Freien betreut“, sagt der pädagogische Leiter des Heimes, Derk Wiebe. Dies geschehe unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln „zum Beispiel bei Spaziergängen im Wald“.

Kein Ausgang mehr ohne Begleitung

In den Gebäuden am Waldhof ist Platz für die Unterbringung von bis zu 47 jungen Menschen. Tatsächlich leben nach Wiebes Worten derzeit 32 Kinder und Jugendliche in der Einrichtung. In Zeiten der Corona-Pandemie ändert sich ihr Tagesablauf allerdings – ebenso wie derjenige der Betreuungskräfte. „Die Kinder und Jugendlichen verlassen nicht mehr ohne die Betreuung eines Erwachsenen das Gelände“, berichtet Wiebe.

Die Mitarbeiter des Heims sind in zwei Gruppen eingeteilt, die keinen persönlichen Kontakt miteinander haben sollen, damit auch in einem eventuellen Ansteckungsfall die Versorgung und Betreuung der Jugendlichen gesichert bleibt.

Jugendliche nähen Masken

„Um die jungen Menschen zu beschäftigen, wird viel gespielt“, sagt Wiebe. In der Kunstwerkstatt seien Jugendliche auch mit dem Nähen von Stoffmasken beschäftigt. „In der Schulwerkstatt findet weiterhin Unterricht statt“, betont der pädagogische Leiter. Alle jungen Menschen und auch die Mitarbeiter seien noch einmal auf die Hygieneregeln hingewiesen worden.

Zum Kinder- und Jugendheim gehört auch die Außenstelle in Wunstorf, in der mehr als 30 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht sind. Dort gelten nach Wiebes Worten dieselben Maßnahmen und Regeln zur Vorbeugung von Corona-Infektionen wie in Barsinghausen. „Persönliche Kontakte zwischen den Standorten Barsinghausen und Wunstorf finden derzeit nicht statt“, betont der Einrichtungsleiter.

