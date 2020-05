Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen bereitet sich auf weitere Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen in den Kindertagesstätten vor. Die Verwaltung möchte einen vierstufigen Plan umsetzen, dessen Grundlage ein ähnlicher Stufenplan des Landes Niedersachsen ist. Der Start der ersten Phase ist für Montag, 11. Mai, geplant. Am Ende, in der vierten Stufe, soll ab Anfang August die Rückkehr zum regulären Betrieb in allen Betreuungseinrichtungen stehen. „Darauf bereiten wir uns natürlich vor“, sagt Bürgermeister Marc Lahmann. „Allerdings sollten sich die Eltern nicht auf einen verlässlichen Beginn des Regelbetriebes ab August einstellen.“ Lahmann verweist darauf, dass der Zeitplan immer unter dem Vorbehalt des aktuellen Infektionsgeschehens stehe.

Mehr Kinder in Tagespflegeeinrichtungen

In der ersten Phase ab Montag wird es nach den Worten von Amtsleiter Claudius Reich erweiterte Öffnungszeiten für die Tagespflege geben. Dort können ab dem 11. Mai zudem jeweils fünf Mädchen und Jungen betreut werden. Sofern Tagespflegepersonen den eigenen Nachwuchs in der Gruppe betreuen, verringert sich dementsprechend die Zahl der freien Plätze. „Die Großtagespflegen sind von dieser Regelung allerdings nicht erfasst“, betont der Leiter des Kinderbetreuungsamtes. Es sei zwar geplant, eine Sonderregelung für die Großtagespflegen zu schaffen, die Landesregierung habe bislang jedoch noch keine Informationen dazu veröffentlicht.

Eine Woche später, am Montag, 18. Mai, soll nach den Plänen des städtischen Kinderbetreuungsamtes die zweite Stufe umgesetzt werden. Dazu gehört unter anderem die Ausweitung der Notbetreuung. Während dort bislang maximal fünf Mädchen und Jungen pro Einrichtung betreut wurden, sollen ab dem 18. Mai dann bis zu acht Kinder in der Krippe und bis zu 13 in den Kindergärten aufgenommen werden können. „Darüber hinaus wird das Betreuungspersonal für Jungen und Mädchen, die im Sommer eingeschult werden, spezielle Angebote entwickeln“, kündigt der Erste Stadtrat Thomas Wolf an. Für die Vorschulkinder werde es dann zwei Termine pro Woche geben, an denen sie an diesen speziellen Aktionen teilnehmen könnten. Die exakten Termine dafür sollen die Einrichtungen festlegen. Dieses Angebot gelte auch für die künftigen Schulkinder, die bereits in den Notgruppen betreut würden, sagt Wolf.

Spielgruppen sollen den Alltag zurückbringen

Die dritte Stufe des Plans sieht vor, dass ab Montag, 8. Juni, auch für alle Kinder, die nicht in einer Notgruppe betreut werden und nicht zu den Vorschulkindern gehören, einmal pro Woche eine offene Spielgruppe angeboten wird. „Wir wollen damit erreichen, dass alle Barsinghäuser Kinder ein Stück weit in den Kindergartenalltag zurückkommen und zugleich die Eltern so gut wie möglich entlasten“, sagt Amtsleiter Reich. Für die dritte Phase ist außerdem vorgesehen, dass etwa die Hälfte aller Kita-Kinder in einer Notgruppe betreut werden.

Der Erste Stadtrat betont zugleich aber auch, dass bis einschließlich 31. Juli die Notgruppenregelung gelten werde. Damit haben auch weiterhin nur die Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten oder unter die Härtefallregelung fallen, einen Anspruch auf die Betreuung ihres Nachwuchses. Im Notbetrieb werden in den Kindergärten auch weiterhin keine Mahlzeiten angeboten.

Sollte die Landesregierung in den kommenden Wochen allerdings Änderungen in ihrem Vorgehen beschließen, will auch die Stadt den eigenen Vier-Phasen-Plan umgehend anpassen, wie die Verwaltung betont.

Von Andreas Kannegießer