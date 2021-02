Stemmen

Das Satteldach auf dem Kindergartengebäude in Stemmen weist laut Stadtverwaltung erhebliche Schäden auf und muss erneuert werden. Für eine Sanierung der gesamten Dachfläche rechnet die Stadt mit Kosten von rund 111.000 Euro. Mit diesem Vorhaben befasst sich der Ausschuss für Soziales, Jugend und Bürgerdienste in einer Online-Videositzung am Donnerstag, 25. Februar.

Kindergarten stand leer

Vier Jahre lang, von 2014 bis 2018, stand der Stemmer Kindergarten leer. Da Betreuungsplätze fehlten, reaktivierte die Stadt Barsinghausen im Sommer 2018 den Kindergarten wieder mit 50 Betreuungsplätzen für Jungen und Mädchen. Zuvor waren das Gebäude und das Außengelände für rund 118.000 Euro saniert worden – damals allerdings ohne die Dachfläche.

Zunächst sollte der Kindergarten nur für einen Zeitraum von lediglich fünf Jahren, bis zum Sommer 2022, wieder in Betrieb gehen. Da die Stadt Barsinghausen mittlerweile jedoch langfristig deutlich mehr Betreuungsplätze für Kinder benötigt, soll der Mittendrin-Kindergarten in Stemmen für mindestens zehn weitere Jahre geöffnet bleiben.

Rat muss entscheiden

Eine Sanierung der Dachflächen sei wegen der längeren Nutzungszeit zwingend erforderlich – so argumentiert die Stadtverwaltung in ihrer Beschlussvorlage für die Fachausschüsse und für den Rat, der abschließend in seiner Sitzung am 11. März über die Investition entscheiden soll. Die Gesamtkosten von 111.000 Euro für ein neues Kindergartendach müssen über einen zweiten Nachtragshaushalt finanziert werden.

Sowohl die Dachhaut als auch die Eindeckung und die Lattung zeigen nach Angaben der Stadtverwaltung erhebliche Schäden. An den Dachziegel beginnen die Einhängenasen abzuwittern. Feuchtigkeit und Nässe setzen der Lattung zu. Dadurch entstehe die Gefahr, dass einzelne Ziegel ihren Halt verlieren und abstürzen.

Tragfähigkeit gefährdet

Eine Durchfeuchtung der Dachkonstruktion gefährde zudem die Tragfähigkeit des Dachstuhls und der darunter liegenden Räume. Einzelne Reparaturen reichten nicht mehr aus, vielmehr müsse die gesamte Dachfläche komplett erneuert werden.

In der Online-Videositzung befasst sich der Sozialausschuss am Donnerstag außerdem mit dem Bau eines Jugendraumes auf dem Abenteuerspielplatz Klein Basche, mit der Neugestaltung des Außengeländes an der Kindertagesstätte Barsinghausen sowie mit Vorbereitungen für die Kommunalwahl am 12. September.

Von Frank Hermann