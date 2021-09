Egestorf

Beinahe hätte der jährliche Besuch von Kindern aus Barsinghausens ukrainischer Partnerstadt Kovel an den Deister wieder ausfallen müssen. Dass er doch noch zustande kam und die Kinder wie auch ihre Gastfamilien am Mittwochabend das traditionelle Sommerfest feiern konnten, ist auch Personen aus höchsten diplomatischen Kreisen zu verdanken.

Seit 1992 sorgt der Verein Kinderhilfe Ukraine dafür, dass sich Jungen und Mädchen aus Barsinghausens Partnerstadt am Deister erholen können – eigentlich für jeweils vier Wochen und eigentlich mit Beginn der Sommerferien. Aus zwei Gründen kam es diesmal anders.

Polen verweigert Durchreise

Nach Monaten der Corona bedingten Reisebeschränkungen und -Verbote überraschte die plötzliche Öffnung der Grenzen die Mitglieder des Vereins Kinderhilfe Ukraine so sehr, dass ihnen nach eigenen Angaben in der Kürze der Zeit die Organisation der Reise fast nicht mehr gelungen sei. „Plötzlich waren die Grenzen offen, und wir hatten nur gut zwei Wochen Zeit, alles zu planen“, erinnerte sich die Vereinsvorsitzende Lilli Bischoff.

Als dann alles in trockenen Tüchern schien, gab es das nächste schwerwiegende Problem: Plötzlich stellte sich das Transitland Polen quer und wies die Reisegruppe auf dem Weg nach Deutschland an der Grenze ab. „Mitten in der Nacht mussten die Kinder umkehren, sie haben geweint wie irre“, sagte Bischoff.

Botschaft löst das Problem

Die Vereinsvorsitzende wandte sich an ihren Parteifreund Tilman Kuban. Der Bundesvorsitzende der Jungen Union kontaktierte die Generalkonsulin der Ukraine Dr. Iryna Tybinka und diese den Botschafter der Ukraine in Berlin. Dieser klärte die Angelegenheit, und mit zweiwöchiger Verspätung konnte der Verein dann elf Jungen und Mädchen in Barsinghausen begrüßen. Üblicherweise reisen deutlich mehr Kinder an den Deister, doch bestand die Gruppe aus denjenigen, die bereits im Vorjahr, als der Besuch wegen Corona abgesagt werden musste, ihre Reisepapiere beantragt und diese nun vorliegen hatten.

Fast täglich im Hallenbad

Fünf Barsinghäuser Gastfamilien nahmen die Kinder auf und ermöglichten den Jungen und Mädchen mithilfe der Unterstützung verschiedener Organisationen und Einrichtungen wie dem DRK-Shop Barsinghausen, den Rotary Club Bad Nenndorf, der Stadt Barsinghausen und dem Heimatwerk Hannover sowie der 25-jährigen Ehrenamtspreisträgerin Amy Schumacher einen abwechslungsreichen Aufenthalt.

So besuchten die Kinder die Minigolfanlage in Bad Nenndorf, den Erlebnis-Zoo Hannover, den Serengeti-Park in Hodenhagen, wurden von Bürgermeister Henning Schünhoff (SPD) zum Eisessen eingeladen, speisten zum Frühstück bei Edeka Ladage in Wennigsen und nutzten fast täglich das Angebot des Deisterbads. Dort wurden ihnen laut Bischoff jedes Mal vom Wirt der angeschlossenen Gastronomie Speisen und Getränke spendiert. „Der Hallenbadbesuch hat ihnen dann auch von allem am besten gefallen“, sagte Bischoff mit einem Augenzwinkern.

Grillen und singen beim Sommerfest

Während des Sommerfests bei Familie Greiser im Riepenweg bekamen die Kinder einige Geschenke überreicht – unter anderem Kleidung, die sie sich zuvor in Geschäften der Stadt selbst ausgesucht hatten. Anschließend wurde gemeinsam mit allen Gasteltern, Vereinsmitgliedern der Kinderhilfe der Generalkonsulin, Tilmann Kuban und Barsinghausens Bürgermeister gegrillt und gesungen.

Auch wenn den Kindern zur Erholung diesmal nur zwei statt vier Wochen blieben, hat das Wirrwarr für sie auch etwas Positives. Der Bürgermeister Kovels, Igor Chaik, der erst vor wenigen Tagen von seinem Barsinghäuser Amtskollegen besucht worden war, hat sich laut Bischoff persönlich darum gekümmert, dass die Jungen und Mädchen erst drei Tage nach Ende der Ferien in die Heimat zurückreisen und in ihre Schulen zurückkehren müssen. So bleiben ihnen noch einige Tage mehr am Deister.

Von Mirko Haendel