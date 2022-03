Barsinghausen

Die Kindertagesstätte Baschelino hat in dieser Woche mit Personalmangel zu kämpfen. Die Einrichtung in Barsinghausen kann die Betreuung für die Kindergartengruppe daher nicht anbieten und muss diese bis Ende der Woche schließen. Die Fortführung des Betriebs in der Krippe ist davon jedoch nicht betroffen – hier läuft alles normal weiter.

Eltern frühzeitig informiert

Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt Melanie Zitzmann, Leiterin von Baschelino, die aktuelle Situation. „Eine Gruppe bleibt geöffnet, die andere mussten wir schließen.“ Mit einem möglichen Corona-Ausbruch unter den Erziehern, was schnell als Gerücht die Runde machte, habe dies aber nichts zu tun. „Wir sind personell ohnehin dünn besetzt. Es handelt sich um zwei Kollegen, die nicht dienstfähig sind.“

Die aktuelle Lage sei schon in der vergangenen Woche absehbar gewesen, daher habe man die Eltern bereits frühzeitig informiert, damit diese sich auf die neue Situation einstellen konnten und um die nötige Eigenbetreuung zu Hause wussten, sagt Zitzmann.

Insgesamt 40 Kinder sind in Baschelino-Betreuung

Baschelino half zudem dabei, dass sich die zu Hause bleibenden Kinder beziehungsweise ihre Eltern untereinander vernetzten. So konnten diese leichter Spielpartner für die kindergartenfreie Zeit finden. Für zusätzliche Entlastung sorgt das Baschelino-Team, indem es Geschwisterkindern trotzdem den Besuch der Einrichtung garantiert. Wer also Mitglied in der Kindergartengruppe ist, die in dieser Woche pausiert, erhält trotzdem eine Betreuung bei Baschelino – soweit die kleine Schwester oder der kleine Bruder ohnehin in der Krippe ist.

Die Kindertagesstätte Baschelino befindet sich in der Trägerschaft des Kreisverbands Hannover-Land/Schaumburg des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und wurde 2008 eröffnet. In dem unmittelbar zur Kirchengemeinde St. Barbara gelegenen Gebäude an der Hannoverschen Straße erhalten 40 Kinder eine Betreuung. In der Sternengruppe haben 15 Mädchen und Jungen im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren einen Platz. Neben dem Krippenangebot gibt es noch eine Gruppe für Kindergartenkinder. Dort werden in der Sonnengruppe 25 Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren betreut.

Keine Kindergartenkinder in dieser Woche: Die Kindertagesstätte Baschelino muss eine Gruppe schließen. Quelle: Stephan Hartung

Am Montag waren insgesamt 15 Kinder im Haus. „Es gab noch ein paar Krankmeldungen. Am Dienstag werden wir dann aber wieder 19 sein“, sagt Zitzmann. Das wäre dann die derzeit mögliche Vollauslastung mit 15 Krippenkindern plus die erlaubten Geschwisterkinder aus der Sonnengruppe. Apropos Sonne: Was Baschelino in diesen Tagen, an denen Flexibilität in der Betreuung gefragt ist, zugute kommt: Das Wetter ist herrlich frühlingshaft. „Unser Außengelände ist groß, die Kinder können es gut nutzen und sich dort verteilen“, sagt die Leiterin.

Für die kommende Woche ist die Personallage noch nicht ganz absehbar. Aber Zitzmann ist positiv gestimmt, dass sich die Situation bis dahin wieder entspannt hat und dann auch wieder die komplette Sonnengruppe vor Ort sein und die normale Betreuung erfolgen kann.