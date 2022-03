Kirchdorf

Manege frei für Kirchdorfs Grundschulkinder: Auf diesen Moment hatten die vielen Mädchen und Jungen der Astrid-Lindgren-Schule an der Landstraße in Kirchdorf schon aufgeregt hingefiebert. Drei Schultage lang hatten sie viele Stunden mit dem Team des Cirkus Fun geprobt, trainiert, Choreografien, Tricks und Scherze einstudiert. Am Freitag war es dann endlich soweit.

Zur Galerie Mädchen und Jungen aller Klassenstufen der Astrid-Lindgren-Schule begeistern das Publikum mit ihrem großen Auftritt im Zirkuszelt des Cirkus Fun.

Zwei Vorstellungen im großen Zirkuszelt auf dem Bolzplatz hinter der Schule begeisterten die vielen Hundert Zuschauer. Gekommen waren Eltern, Großeltern und Freunde, die den jungen Artisten, Clowns und Zauberern einen langen und lauten Applaus spendeten. Und das war für alle endlich mal wieder ein großer Spaß nach den vielen eher traurigen Corona-Monaten.