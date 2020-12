Kirchdorf

Auf diese süße Überraschung im Advent dürfen sich die Kinder aus dem Kundenkreis der AWO-Tafel freuen: Nahezu 180 bunte Weihnachtstüten, gefüllt mit Schokolade und anderen Süßigkeiten, werden in der nächsten Woche an die Jungen und Mädchen der Tafel-Familien verteilt. Auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft Hannahs Vision haben Schüler und Lehrer des Hannah-Arendt-Gymnasiums ( HAG) für diese Geschenkaktion gesammelt – und die Tüten am Mittwoch an Heidi Rogge von der AWO-Tafel überreicht.

Situation verschärft sich

In der Corona-Krise hat sich die finanzielle und soziale Situation vieler Familien mit Kindern weiter verschärft, erläutert HAG-Schulseelsorgerin Nele Schweitzer. „Es ist eine herausfordernde Zeit, insbesondere auch für die Jüngsten. Unsere Schulgemeinschaft will diesen Kindern mit den Weihnachtspäckchen eine Freude bereiten“, sagt die Seelsorgerin, die gemeinsam mit den AG-Jugendlichen die Sammelaktion organisiert hat.

Anzeige

HAG-Schülerin Tami Schütte von der AG Hannahs Vision lobt die große Spendenbereitschaft der Mitschüler und des Kollegiums. „Wir freuen uns sehr darüber, dass so viele Leute mitgemacht haben. Aber es ist auch schlimm, dass es eine soziale Einrichtung wie die Tafel zur Ausgabe von günstigen Lebensmitteln überhaupt geben muss“, betont die Jugendliche. Die noch junge AG mit derzeit sechs Schülern will sich in Zukunft verstärkt sozialen Themen widmen und bei Bedarf auch praktische Hilfe leisten.

Tafel versorgt 200 Kinder

Nach Angaben von Heidi Rogge aus dem Leitungsteam der AWO-Tafel betreut die soziale Einrichtung mit den beiden Ausgabestellen in Barsinghausen und Gehrden derzeit rund 200 Kinder. Zuletzt sei die Zahl der Familien, die sich in den Tafelläden mit gespendeten Lebensmitteln versorgen, wieder angestiegen.

„Momentan haben wir mehr als 100 Familien allein in Barsinghausen. Dazu gehören auch Familien mit sechs bis zehn Kindern“, berichtet Rogge. Jede Woche gibt der Barsinghäuser Tafelladen am Langenäcker montags und donnerstags Lebensmittel für insgesamt rund 500 Personen aus.

Für die Ausgabetage am 14. und am 17. Dezember stehen die zusätzlichen Weihnachtsüberraschungen bereit: Die Tüten mit den spendierten Süßigkeiten vom HAG für die Kinder sowie Keksspenden von Bahlsen, Kaffee und Geschenktüten von Rewe für alle Tafelkunden.

Betrieb läuft weiter

Trotz der Corona-Einschränkungen läuft der Betrieb in den Tafelläden unvermindert weiter – unter Beachtung strenger Hygiene- und Abstandsregeln. „Wir achten sehr auf die Einhaltung dieser Regeln, zum Schutz sowohl unserer Kunden als auch unserer ehrenamtlichen Helfer“, sagt Rogge.

Lesen Sie auch

Von Frank Hermann