Kirchdorf

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagabend in einem kleinen Werkstattgebäude im Garten eines Hauses an der Egestorfer Straße ein Feuer ausgebrochen. Die drei Ortsfeuerwehren aus Kirchdorf, Egestorf und Langreder löschten den Brand.

Gegen 21.30 Uhr war der Alarm ausgelöst worden. Eine Anwohnerin meldete, dass an der Egestorfer Straße vermutlich Gasflaschen brannten und immer wieder kleinere Explosionen zu hören seien. Dieses Szenario bewahrheitete sich zum Glück nicht. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte die brennende hölzerne Werkstatt im Garten. Darin waren nach Mitteilung der Feuerwehr unter anderem kleine Gaskartuschen gelagert, die durch die Hitze explodierten.

Die Feuerwehr löscht den brennenden Schuppen. Quelle: Mirko Haendel

Einsatzleiter Jens Paul setzte einen Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ein. Weitere Trupps wurden laut Feuerwehr in Bereitschaft gehalten. Die Einsatzkräfte konnten so verhindern, dass das Feuer auf direkt angrenzende große Nadelbäume und weitere kleine Schuppen übergriff. Die Arbeit der Feuerwehrleute wurde offenbar erleichtert durch die Regenfälle der vergangenen Tage. „Wäre das vor ein paar Wochen passiert, als die Witterung noch so trocken war, dann hätte hier alles gebrannt wie eine riesige Fackel", sagte ein Feuerwehrmann vor Ort.

Nachdem keine Flammen mehr in der Werkstatt zu sehen waren, suchte ein weiterer Feuerwehrtrupp unter Atemschutz mithilfe einer Wärmebildkamera nach letzten Glutnestern, die abgelöscht wurden. Während des Feuerwehreinsatzes war die Egestorfer Straße voll gesperrt. Im Einsatz waren insgesamt 43 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen, außerdem vorsorglich der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende war gegen 23 Uhr.

Ein Feuerwehrmann untersucht nach dem Löscheinsatz die Reste des hölzernen Werkstattschuppens. Quelle: Mirko Haendel

Werkzeuge und Geräte in dem Schuppen sind durch das Feuer zerstört worden. Quelle: Mirko Haendel

Von Andreas Kannegießer