Acht der Fenster in der Barsinghäuser Klosterkirche gehören zu den bekanntesten künstlerischen Werken des aus Barsinghausen stammenden Kunstprofessors Kurt Sohns. Die Fenster sind mit biblischen Motiven gestaltet und stehen im Mittelpunkt einer 60- bis 90-minütigen Führung, die Gästeführerin Ellen Hölscher am Sonnabend, 25. Juli, ab 14 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe Calenberger Landsommer anbietet.

Sohns gilt als einer der bedeutendsten Künstler in der Barsinghäuser Geschichte und genießt auch weit über die Landesgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf. Geboren im Januar 1907 in Barsinghausen, absolvierte er als Jugendlicher zunächst eine Ausbildung zum Bau- und Kunstschlosser an der Altenhofstraße. Danach studierte er an der Kunstgewerbeschule in Hannover sowie an der Kunstakademie Stuttgart. Bereits im Jahr 1932 wurde der Barsinghäuser dann selbst als Dozent für Farbenlehre an die Kunstgewerbeschule Hannover berufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt er 1948 einen Lehrauftrag an der damaligen Technischen Hochschule Hannover und lehrte dort bis 1972 als Professor. Parallel widmete sich Sohns auch seinem künstlerischen Schaffen. Er schuf Öl- und Acrylbilder, Radierungen, Lithografien und eben auch Kirchenfenster. Im Jahr 1990 ist Sohns in Hannover gestorben.

Kirchenrenovierung startete 1959

Der Kunstprofessor hatte während einer Kirchenrenovierung ab 1959 zunächst die drei Apsis-Fenster hinter dem Altar der Barsinghäuser Klosterkirche angefertigt. Damals haben sich unter anderem Konfirmanden an der Finanzierung der neuen Fenster beteiligt. Sie zeigen die Hauptsymbole des christlichen Glaubens. In den Folgejahren gestaltete der Künstler dann die Seitenfenster des Chores mit Szenen aus dem Alten und dem Neuen Testament. Den Abschluss des Projekts bildeten im Jahr 1968 die beiden Fenster der Taufkapelle.

Diese Bleiglasfenster hat Sohns auch als Hommage an die Barsinghäuser Bergbaugeschichte gestaltet: Sie zeigen einen Bergmann bei der Arbeit unter Tage sowie Daniel in der Löwengrube. Daniel gilt als Schutzpatron der Bergleute. Experten sind begeistert von der beeindruckenden Ausstrahlung der Fenster und dem faszinierenden Farbenspiel, das je nach Lichteinfall variiert. Gästeführerin Hölscher hat die Fenster in einer früheren Veranstaltung als „künstlerische Perlen für Sohns’ Heimatgemeinde“ bezeichnet. Bei der Arbeit hat sich Sohns stark an die gotischen Glasmaler mit deren bevorzugten Farben Rot, Blau und Gold angelehnt. Vor allem das Rot sticht beim Betrachten der Fenster hervor. Deshalb hat Hölscher ihre Führungen auch unter das Motto „Rot steht immer am Anfang ...“ gestellt.

Die Führung in der Klosterkirche beginnt am Sonnabend, 25. Juli, um 14 Uhr und dauert eine bis eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist am Mont-Saint-Aignan-Platz vor der Kirche. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro. Anmeldungen sind zwingend notwendig. Gästeführerin Ellen Hölscher nimmt diese unter der Telefonnummer (05105) 62013 entgegen.

