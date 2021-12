Barsinghausen

Noch ist das Betreuungsteam nicht komplett, und noch hat die Kita Gänsefüßchen Gäste, die wohl in absehbarer Zeit ihr Domizil wechseln – doch zumindest ist die Kindertagesstätte am Ende des Gänsefußwegs in der Barsinghäuser Nordstadt nach längeren Verzögerungen Ende November endlich in Betrieb gegangen. Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) spricht von einem „vorgezogenen Weihnachtsgeschenk“ für die Familien der Kinder, die nun in der Einrichtung betreut werden.

Derzeit sind in der neuen Kita 50 Mädchen und Jungen im Alter zwischen drei und sechs Jahren, aufgeteilt in zwei Gruppen, in der sogenannten Eingewöhnungsphase. Betreut werden sie von Leiterin Heike Tamkus und ihrem siebenköpfigen Team. In den kommenden Monaten soll die Zahl der dort betreuten Kinder in den drei Gruppen schrittweise auf 68 angehoben werden. Die Einrichtung in der Nordstadt arbeitet dabei inklusiv und betreut Kinder mit und ohne Behinderung.

Waldkindergarten muss erst noch umziehen

Bis das Ziel, drei Kita-Gruppen zu betreuen, erreicht ist, müssen allerdings zunächst die am Gänsefußweg – zumindest formal – untergebrachten Mädchen und Jungen des Waldkindergartens gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern in ihr neues Domizil am Deisterrand umziehen. „Sobald der Bauwagen aufgestellt ist, die letzten offenen Mitarbeiterstellen besetzt sind und die Betriebserlaubnis für die dritte reguläre Gänsefüßchen-Gruppe vorliegt, können wir den Umzug planen“, sagt Claudius Reich, Leiter des Kinderbetreuungsamtes.

Die 15 Kinder aus dem Waldkindergarten sind zwar nach Angaben von Leiterin Tamkus bereits jetzt hauptsächlich im Deister unterwegs, doch bietet ihnen die Kita Gänsefüßchen bis zum Umzug einen Unterschlupf bei allzu ungemütlicher Witterung.

Die neue Kindertagesstätte am Gänsefußweg ist fertiggestellt und wurde bereits bezogen. Quelle: Mirko Haendel

Doch wieder etwas günstiger?

„Der Einstieg ist sehr gut verlaufen“, zeigt sich Tamkus zufrieden. Sie hat nach eigenen Worten eine „unglaublich tolle Zusammenarbeit aller Beteiligten“ erlebt. „Es ist in vielen Situationen zu merken, dass die Eltern lange auf den Startschuss gewartet haben und jetzt froh sind, dass es endlich losgeht.“ Im Vorfeld hätten die Mütter und Väter ihren Nachwuchs sehr gut auf die Betreuung in der Kita vorbereitet, lobt sie die Erziehungsberechtigten. Doch auch bei den Kolleginnen und Kollegen sei eine große Vorfreude auf den Startschuss zu spüren gewesen. „Die Stimmung ist sehr gut“, betont Tamkus.

Die Kosten für die neue Einrichtung in der Nordstadt sind zuletzt mit 3,2 Millionen Euro veranschlagt worden. Im September 2020 ging die Stadtverwaltung noch von Gesamtkosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro aus. Nach Einschätzung des Gebäudewirtschaftsamtes wird der aktuelle Betrag von 3,2 Millionen Euro nun aber wohl doch nicht voll ausgeschöpft werden. Derzeit stünden noch Rechnungen für Arbeiten in den Bereichen Baukonstruktion und Haustechnik aus.

Der Neubau wurde mit einer Zuwendung in Höhe von 1,49 Millionen Euro aus Mitteln des Bundes und des Landes gefördert. Durch das Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration“ sind zahlreiche Städte und Gemeinden in Niedersachsen mit Investitionen zur Verbesserung der sozialen Integration, des sozialen Zusammenhalts in den Quartieren und zur Sanierung sozialer Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen unterstützt worden.

„Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“

„Ich bin sehr froh, dass wir eine weitere Betreuungseinrichtung aus der Initiative für mehr Kinderbetreuung in Barsinghausen an den Start bringen konnten“, betont Schünhof. „Dass dort insgesamt 68 Mädchen und Jungen betreut werden können, sorgt aus meiner Sicht für eine erhebliche Entspannung aufseiten vieler Eltern, die seit Langem auf einen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs warten“, sagt der Bürgermeister. „Vielen Betroffenen konnten wir so quasi ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk machen.“

Von Mirko Haendel