Viele Jungen und Mädchen aus der Kindertagesstätte (Kita) Barsinghausen nutzen derzeit die Corona-Zwangspause, um zu Hause bunte Hoffnungssteine oder Fähnchen für ihre Kita zu basteln. Während die fantasievoll gestaltetet Steine mittlerweile eine lange Schlange auf der Kita-Zuwegung bilden, hängen mittlerweile auch immer mehr dreieckige Wimpel am Zaun der Betreuungseinrichtung.

Innerhalb weniger Tage haben die Kinder mehr als 100 bunt angemalte und verzierte Steine an die Hoffnungsschlange gelegt. „Jeden Tag kommen Mädchen und Jungen zu uns in die Einrichtung und geben neue Steine ab. Manche der Kinder legen ihre Exemplare auch gleich ans Ende der Schlange“, sagt Erzieherin Steffi Jürgens. Ein Ende sei nicht in Sicht, denn sowohl die Kinder als auch das Betreuungspersonal seien Feuer und Flamme für das Projekt: „Die Schlange ist noch lange nicht ausgewachsen“

Die Steine sowie die bunten Wimpel für den Kita-Zaun bringen Farbe auf das Gelände der Tagesstätte. „Mittlerweile sind einige der Zaunelemente von oben bis unten bunt beflaggt“, erläutert Erzieherin Nicole Schlegel.

Große Resonanz bei Kindern und Eltern

Solche oder ähnliche Bastelaktionen gibt es derzeit in mehreren städtischen Kindergärten und Tagesstätten. Die große Resonanz bei Kinder und Eltern gleichermaßen zeigt nach Einschätzung von Claudius Reich, Leiter des Kinderbetreuungsamtes, wie wichtig solche Angebote sind. Auf diese Weise nutzten viele Kita-Kinder die Gelegenheit, ihre Betreuer in der Corona-Pause wiederzusehen.

„Für die Mädchen und Jungen ist nicht nur die Beschäftigung wichtig. Unsere Kollegen aus den Kitas berichten uns immer wieder, wie sehr sich die Kinder über den Kontakt von Angesicht zu Angesicht freuen“, betont Claudius Reich.

Von Frank Hermann