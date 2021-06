Barsinghausen

190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den städtischen Kindergärten, der Jugendpflege und der Sozialarbeit haben die zweite Corona-Schutzimpfung bekommen. „Damit ist mehr als ein Drittel unserer Kolleginnen und Kollegen in gut zwei Wochen vollständig gegen das Corona-Virus immunisiert“, sagt Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf.

Keine Quarantäne mehr

Die Stadt hatte erneut die große Turnhalle am Spalterhals in ein Impfzentrum umfunktioniert. Ein Großteil des Barsinghäuser Kita-Personals ist nun komplett gegen Corona geimpft. Gute Aussichten: Vollständig Geimpfte müssen bei einem Corona-Fall in der Kita nicht mehr in Quarantäne. Der Sprecher der Region, Christoph Borschel, bestätigt dies. Grundsätzlich handele die Region Hannover nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI). Und diese sehen vor, dass Personen mit vollständigem Impfschutz – also 14 Tage nach der zweiten Impfung – nicht mehr als enge Kontaktpersonen eines Infizierten mitgezählt werden müssen. Auch geimpfte Menschen müssten sich aber natürlich weiterhin an die Hygienemaßnahmen halten, betont der Regionssprecher.

Weiterhin Kohorten in den Kitas

Seit Montag sind die Kindergärten in Barsinghausen wieder komplett offen. „Fast alle Mütter und Väter haben ihren Nachwuchs wieder gebracht“, sagt der Leiter des Kinderbetreuungsamtes, Claudius Reich. Um ihre Mitarbeiter und auch die Kinder vor einer Ansteckung zu schützen, hat sich die Stadt dazu entschlossen, vorerst die sogenannen Kohorten beizubehalten. Die Betreuungsgruppen begegnen sich dann untereinander nicht. Voraussichtlich bis Montag, 14. Juni, soll dieses Modell gehandhabt werden. Dann ist die zweite Corona-Impfung der Kita-Mitarbeiter 14 Tage her. Sollten die Inzidenzwerte unterhalb der Marke von 35 bleiben, geht es dann vollständig zurück in das Szenario A, in dem die Mädchen und Jungen in den Einrichtungen auch gruppenübergreifend miteinander spielen und toben dürfen.

Ab wann Lollitests für alle?

Die vom Bund versprochenen Lollitests für Kita-Kinder werden wahrscheinlich erst zum neuen Kindergartenjahr am 1. August überall in Barsinghausen ausreichend zur Verfügung stehen, sagt Kinderbetreuungsamtsleiter Reich.

Von Jennifer Krebs