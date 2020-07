Barsinghausen

240 Familien in Barsinghausen warten auf einen Betreuungsplatz in Kindergarten oder Krippe. Obwohl es einen Kita-Notfallplan gibt und zurzeit sieben neue Kindergärten gebaut werden, reichen die Plätze offenbar immer noch nicht aus. Claudius Reich, Leiter des Amtes Kinderbetreuung, sprach in der Ratssitzung von drei zusätzlichen Kindergärten, die für Betriebs-Kita-Gruppen benötigt würden, „um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben“. Dazu kommen nach Angaben von Reich etwa 70 Flexi-Kinder – also Kinder, die eingeschult werden können, aber noch nicht müssen –, die jedes Jahr noch mit eingeplant werden müssen. Kostenpunkt für weitere Kindergärten: 6 Millionen Euro für den Bau und 2,3 Millionen Euro fürs Personal.

Flexi-Kinder machen Planung schwieriger

Die CDU hatte im Rat eine Aktuelle Stunde beantragt, um darüber zu sprechen, wie die Stadt eine hundertprozentige Versorgung bei den Kita-Plätzen schaffen kann. Der Rat erhöhte die Zielmarke für die Versorgung mit Kita-Plätzen auf Antrag der AFB-Fraktion für die Haushaltsjahre 2020/2021 sogar auf 105 Prozent, um einen Puffer zu haben.

Anzeige

Besonders wegen der Flexi-Kinder ist die Planung schwieriger. Seit 2018 können Kinder, die zwischen Juli und September sechs Jahre alt werden, ein Jahr länger im Kindergarten bleiben. Die Eltern hatten Zeit bis Mai, sich zu entscheiden. 67 Rückstellungen vom Schulbesuch seien es in diesem Jahr, berichtete Reich und konnte damit seine erste Annahme, bei der er noch von mehr als 100 Rückstellungen ausgegangen war, ein ganzes Stück nach unten korrigieren. Mehr als doppelt so viele wie im vorigen Jahr blieben es aber nach wie vor, sagte er.

Weitere HAZ+ Artikel

Transparentere Platzvergabe

Dem Fachkräftemangel würde die Stadt Barsinghausen gerne direkt begegnen und sozialpädagogische Assistenten und Erzieherinnen selbst ausbilden. Gerade jetzt in der Corona-Krise habe sich gezeigt, wie wichtig es sei, dass Kinder in den Kindergarten gehen, betonte Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf in der Ratssitzung. Er und Reich kündigten an, dass die Platzvergabe transparenter werden soll. Demnach will sich die Stadt künftig nicht mehr nur die Arbeitszeit der Eltern orientieren, sondern auch soziale Aspekte und den Förderbedarf der Kinder berücksichtigen.

Von Jennifer Krebs