Zwei Gruppen mit knapp 50 Kindern im städtischen Kindergarten Regenbogen an der Hans-Böckler-Straße sind seit eineinhalb Wochen dicht. Grund: Alle Jungen und Mädchen aus der Vormittags- und der Nachmittagsgruppe mussten am 4. Dezember abgeholt werden, weil ein Kind Kontakt zu einem Covid-19-Erkrankten gehabt hatte. Eine behördliche Anordnung gab es zu diesem Zeitpunkt nicht, lediglich die Bitte, die Kinder bis auf Weiteres zu Hause zu lassen. Die Eltern sind verunsichert und kritisieren, dass nur spärlich Informationen flossen.

Auch Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitern

Die beiden Kita-Gruppen vorsorglich zu schließen sei keine Anordnung des Gesundheitsamtes gewesen, sondern der Stadt, teilt die Sprecherin der Region Hannover, Sonja Wendt, mit. Der Erste Stadtrat Thomas Wolf bestätigt dies. Als zuständiger Dezernent behalte er sich bei der Stadt Barsinghausen die Entscheidung vor, ob ein Kindergarten oder nur eine Gruppe geschlossen wird. Wolf betont: „Bei solchen Schließungen müssen wir jedes Mal den gesetzlichen Betreuungs- und Erziehungsauftrag, den wir für die Kinder in Barsinghausen haben, mit der Fürsorgepflicht gegenüber unseren eigenen Mitarbeitenden abwägen. Das sind regelmäßig keine leichten Entscheidungen, mit denen ich unsere Einrichtungen nicht alleinlassen möchte.“

Infektionsketten unterbrechen

Barsinghausens Erstem Stadtrat ist es an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass es im Kindergarten Regenbogen keine Pannen gegeben habe. „Unmittelbar nachdem unsere Mitarbeitenden von den bestätigten Corona-Erkrankungen in der Familie eines Kindes erfahren hatten, haben wir alle Mitarbeitenden, die direkten Kontakt mit dem Kind hatten, nach Hause ins Homeoffice geschickt, um etwaige Infektionsketten in der Einrichtung nach Möglichkeit sofort zu unterbrechen“, erklärt er. In der hoch dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie habe er dies auch aus Gründen der Fürsorge für die Mitarbeitenden angeordnet.

Kita-Schließung aus Personalmangel

Die anderen Kinder hätten grundsätzlich in der Kita bleiben können, räumt der Erste Stadtrat ein. „Durch das Fehlen der Mitarbeitenden, die aber nun im Homeoffice waren, verbunden mit weiteren Personalausfällen, konnten wir den Betrieb der Kita Regenbogen einfach mangels Personal nicht mehr gewährleisten“, sagt er. Die Kita Regenbogen hätte also nicht wegen der möglichen Corona-Erkrankung eines Kindes, sondern wegen fehlendem Personal geschlossen werden müssen.

Rahmenhygieneplan des Kultusministeriums

Der Hygieneschutz wegen der Corona-Pandemie in den Kitas ist grundsätzlich im Rahmenhygieneplan des Kultusministeriums für die Kitas in ganz Niedersachsen geregelt. „Unsere Mitarbeitenden sind darüber in entsprechenden Unterweisungen in allen Kitas in Barsinghausen unterrichtet worden“, sagt Wolf. Darüber hinaus sei in zusätzlichen Informationen für die Mitarbeiter – nicht nur in den Kitas – der Umgang mit möglichen Infektionssituationen geregelt.

Ins Homeoffice geschickt

In diesen Unterlagen sei genau festgehalten, wer im Falle einer möglichen Corona-Infektion wann was zu tun hat. „Darin haben wir unter anderem auch geregelt, dass städtische Mitarbeitende in den Kitas bei einem begründeten Verdacht eines Infektionsrisikos durch ein K1-Kind solange im Homeoffice arbeiten, bis ein Negativtest des jeweiligen Kindes vorliegt“, erklärt der Erste Stadtrat. Das Gesundheitsamt der Region Hannover sei als zuständige Behörde immer dann im Boot, wenn eine Einrichtung wegen einer Corona-Infektion – also nicht wegen Personalmangels – geschlossen werde.

Kind inzwischen positiv getestet

Das Kind aus der Kita Regenbogen, das als K1-Kontaktperson galt, ist inzwischen auf das Coronavirus getestet worden – mit positivem Ergebnis. Das Gesundheitsamt ordnete daraufhin eine zweiwöchige Quarantäne an. Die Kindergarteneltern wurden am vergangenen Freitag darüber informiert, dass ihre Kinder noch nicht wieder in den Kindergarten können. Glück im Unglück: Die Quarantänezeit endet bereits an diesem Donnerstag, 17. Dezember, weil die betroffenen Kindergartengruppen bereits seit dem 4. Dezember zu Hause sind.

Von Jennifer Krebs