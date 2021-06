Barsinghausen

Klänge unter der Klosterlinde: Künstlerin Sandra Windisch hat eine Klangkunst-Installation am Barsinghäuser Kloster errichtet, das ganze ist Teil des IntraRegionale-Festivals vom 13. Juni bis zum 18. Juli. Zum Auftakt des Festivals hat Carsten Hettwer, Vorsitzender des Kunstvereins Barsinghausen als örtlicher Ausrichter, am Sonnabend ein Gespräch mit der Künstlerin vor rund angemeldeten 20 Besuchern im idyllischen Innenhof des Kloster geführt.

Fünf akustische Fenster

Für ihre Installation hat Franziska Windisch, die in Brüssel und Köln lebt, die fünf zugemauerten Fensternischen in der Mauer unterhalb der Klosterlinde mit großformatigen Birkenholzplatten bedeckt. Hinter der Platten erzeugen Schallwandler unterschiedliche Klänge und Tonfolgen: Die Mauernischen werden zu akustischen Fenstern.

Im Innenhof des Klosters erfolgen rund 20 Besucher das Künstleringespräch mit Franziska Windisch. Quelle: Frank Hermann

Sie wolle mit ihrer Kunst die Menschen dazu einladen, von Fenster zu Fenster zu gehen und dabei die besondere Atmosphäre des Ortes für sich zu entdecken, sagte Windisch im Gespräch mit Hettwer. Der Platz unter der Linde direkt vor der Klostermauer sei einerseits ein stiller Ort, andererseits gingen jeden Tag viele Leute daran vorbei. Die Klangkunst solle Interesse wecken und aufmerksam machen auf diesen speziellen Platz an der Schnittstelle zwischen klösterlicher Stille und öffentlicher Geschäftigkeit.

Vom Ort inspiriert

Schon bei der ersten Besichtigung im März habe sie sich von dem Ort inspirieren lassen und erste Ideen für die tönende Installation entwickelt.„Es war schön, hier zu arbeiten“, betonte Windisch im Gespräch mit Carsten Hettwer.

Der Kunstverein-Vorsitzende Carsten Hettwer im Gespräch mit Künstlerin Franziska Windisch. Quelle: Frank Hermann

Nach 2016 beteiligt sich der Kunstverein zum zweiten Mal als lokaler Ausrichter an der IntraRegionale, dieses Jahr in Kooperation mit der Hörregion Hannover. An zwölf ungewöhnlichen Orten in der gesamten Region Hannover zeigen verschiedene Künstlerinnen und Künstler noch bis zum 18. Juli ihre zeitgenössische Klangkunst – zum Beispiel auch auf den Bergterrassen in Benthe, in der Fußgängerpasssage in Völksen, im Park der Gutsanlage Poggenhagen sowie auf dem Aha-Wertstoffhof in Bissendorf.

Workshop in der Krawatte

Im Begleitprogramm zur IntraRegionale gibt es eine musikalische Andacht zur Nacht am Freitag, 18. Juni, ab 21 Uhr in der Klosterkirche Barsinghausen sowie einen Klangworkshop mit Franziska Windisch am Sonnabend, 26. Juni, um 10 und um 15 Uhr in der Kulturfabrik Krawatte. Die musikalische Andacht wird gestaltet von Gerald Pursche und Ole Magers, inspiriert durch die Klangkunst-Installation an der Klostermauer. Für beide Veranstaltungen sind Online-Anmeldungen auf www.hannover.de/intraregionale-zuhoeren erforderlich.

Von Frank Hermann