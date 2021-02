Barsinghausen

Der lange geplante Anbau eines großzügigen Jugendraumes auf dem Kinderspielplatz Klein Basche soll in diesem Jahr umgesetzt werden – aber anders als vom Rat im Herbst 2019 beschlossen. Anstatt dafür Container neben dem vorhandenen Spielhaus auf Klein Basche aufzustellen, soll nun eine kleine Halle in Stahlbauweise errichtet werden. Die maroden Toiletten sollen in Massivbauweise erneuert werden. Die neue Bauvariante ist offenbar langlebiger, zugleich aber auch etwas teurer als die Containerlösung.

Raum für private Feiern

Den geplanten multifunktionalen Jugendraum auf Klein Basche sollen Jugendliche auch in eigener Regie für private Feiern und Veranstaltungen nutzen können. Das vorhandene Spielhaus ist dafür viel zu klein. Die Debatte über die beste Lösungsvariante und den Zeitplan wird seit Jahren geführt. Sie war in der Vergangenheit stets auch geprägt von der Situation des städtischen Gebäudewirtschaftsamtes, das mit anderen Bauvorhaben ausgelastet ist und zudem unter Personalmangel leidet. Nun ist aber offenbar die Chance für den Bau des Jugendraumes da. Die Gebäudewirtschaft habe sich bereiterklärt, das Vorhaben in der zweiten Jahreshälfte umzusetzen, berichtete der Erste Stadtrat Thomas Wolf in der jüngsten Sozialausschusssitzung – „nach langen Diskussionen“, wie er anfügte.

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist im Zuge der Planungen für die Containervariante festgestellt worden, dass Wohncontainer „weder verfügbar noch geeignet“ seien. Deshalb seien auch Angebote für andere Bauverfahren eingeholt worden. Zugleich sei im Planungsprozess deutlich geworden, dass die vorhandenen Sanitäranlagen auf Klein Basche nicht sanierungsfähig seien und vollständig erneuert werden müssten.

Bauelemente sind dick gedämmt

Die nun ausgewählte Variante sieht den Bau einer 10 mal 15 Meter großen und vier Meter hohen Halle aus dick gedämmten Stahlbauelementen vor. Die großen Fenster haben jeweils drei Scheiben, beheizt werden soll der künftige Jugendraum mittels einer effizienten Deckenstrahlheizung. Die Stadtverwaltung beziffert die voraussichtlichen Kosten für die Stahlbauhalle auf rund 168.000 Euro und die Kosten für den neuen Toilettentrakt auf rund 80.000 Euro. Das sind rund 70.000 Euro mehr als die zuvor geplante Containervariante kosten sollte.

Bei den Barsinghäuser Ratsfraktionen stößt der neue Verwaltungsvorschlag auf breite Zustimmung. „Das wird eine tolle Geschichte für Barsinghausen“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Messing in der Ausschusssitzung. CDU-Ratsherr Max Matthiesen sprach von einer „sinnvollen Lösung“. Klaus-Uwe Eckardt von der Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB) lobte, dass nun endlich das Vorhaben verwirklicht werde, für das die AFB lange gekämpft habe. Ablehnung kam lediglich von den Grünen. Die geplante Stahlbauhalle sei „nicht nachhaltig“, kritisierte deren Ratsherr Frank Roth. Die endgültige Entscheidung über das Projekt fällt der Rat der Stadt am 11. März.

Von Andreas Kannegießer