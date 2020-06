Barsinghausen

Ab sofort nehmen das Kinder- und Jugendhaus (KJH) in Egestorf sowie der Abenteuerspielplatz Klein Basche an der Hannoverschen Straße wieder ihren Betrieb auf. Damit endet für die beiden beliebten Jugendeinrichtungen eine zweieinhalbmonatige Zwangspause wegen der Corona-Krise. Für den kommunalen Jugendtreff an der Goetheschule verzögert sich jedoch die Wiedereröffnung um einige Tage, weil die Vorbereitungen für Hygienemaßnahmen in der Betreuungseinrichtung noch etwas Zeit benötigen.

Anzahl der Besucher begrenzt

Spezielle Hygieneregeln gelten jetzt auch im Kinder- und Jugendhaus sowie auf Klein Basche, um die Gefahr einer Virusinfektion möglichst gering zu halten. So ist die Anzahl der Besucher begrenzt. Kinder und Jugendliche müssen beim Eintritt einen Anwesenheitszettel mit Angaben zu Name, Anschrift und Telefonnummer abgeben.

Anzeige

„Leider müssen diese Daten erhoben werden, damit wir bei einem Corona-Verdachtsfall innerhalb der Einrichtung die Infektionskette nachvollziehen und die gefährdeten Personen informieren können“, erläutert der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Zusätzlich erhalten alle Kinder und Jugendlichen bei ihrem ersten Besuch einen Elternbrief mit Erläuterungen zu diesen Vorgaben.

Weitere HAZ+ Artikel

Sonderregeln auf Klein Basche

Zusätzlich gibt es für den Abenteuerspielplatz Klein Basche einige Sonderregelungen während der pädagogisch betreuten Öffnungszeiten von montags bis donnerstags jeweils von 15 bis 19 Uhr. Zum Beispiel dürfen Kinder unter zwölf Jahren den Spielplatz auch ohne Begleitperson betreten, wenn sie das Freizeitangebot innerhalb des Spielhauses nutzen wollen. „Zudem wird ein Teil des Außengeländes abgesperrt sein, in dem sich ausschließlich diese Kinder bewegen dürfen. Dort halten wir viele Abenteuer- und Kreativaktionen für die Jungen und Mädchen bereit“, sagt Karen Brinkmann, Sozialpädagogin auf Klein Basche.

Grundsätzlich müssen Besucher in den Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt Barsinghausen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Je nach Funktionsbereich und Angebot seien die Pädagogen jedoch berechtigt, diese Pflicht auszusetzen.

Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann