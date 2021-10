Barsinghausen

Im Kampf gegen den Klimawandel und dessen Folgen leisten die Wälder mit ihrem Baumbestand einen enormen Beitrag. Ein Hektar bewirtschafteter Wald entzieht der Atmosphäre jedes Jahr rund acht Tonnen des klimaschädlichen Kohlendioxids. Auf diese wichtige Funktion als Luftfilter weisen die Klosterforsten jetzt in einer Informationskampagne hin – und stellen große hölzerne Achten in ihren Revierförstereien auf. Eine dieser symbolischen, mehr als zwei Meter hohen Achten steht seit dieser Woche auch am Forellenteich oberhalb des Barsinghäuser Fuchsbachtals.

Hinter dieser Aktion der Klosterforsten steht das Bemühen, die Aufmerksamkeit möglichst vieler Besucher im Deister und in anderen Förstereien auf die Leistungen des Waldes für ein gesundes Klima zu richten. „Die Wälder binden nicht nur Kohlendioxid, sondern sie produzieren auch Sauerstoff, und sie sind ein wichtiger Wasserfilter und -speicher“, erläutert Constantin von Waldthausen, Betriebsleiter der Klosterforsten.

Positiv für das Ökosystem

Häufig sei es den Menschen nicht bewusst, welche positiven Effekte ein bewirtschafteter Wald für das Ökosystem hat. Nach Angaben des Betriebsleiters kommen in Deutschland etwa 14 Prozent der positiv angerechneten Kohlendioxid-Senkung aus dem Wald. „Dieses Thema haben wir jetzt anschaulich aufbereitet und wollen es den Menschen nahebringen“, sagt von Waldthausen.

Mittlerweile stehen 13 solcher auffälligen Achten in allen elf Revierförstereien der Klosterforsten, die in ganz Niedersachsen rund 25.000 Hektar bewirtschaften. Die Blickfänger und die Erläuterungstafeln stehen an Plätzen, an denen viele Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer entlangkommen. „Aus diesem Grund ist auch der Standort am Forellenteich bestens geeignet. Denn hier ist fast immer Publikum unterwegs“, betont Stefanie Grevelhörster, neue Revierleiterin für die Klosterforsten im Bereich Barsinghausen und Wennigsen.

In Waldumbau investieren

In der Nähe des Forellenteiches, bis hinauf zur Bössquelle, haben die Klosterforsten auch mit den dramatischen Folgen des Klimawandels zu kämpfen und Baumbestände fällen müssen. „Die Dynamik der Waldschäden zeigt sehr deutlich, dass wir jetzt in Aufforstung und in den Waldumbau investieren müssen. Noch stärker als bisher“, erläutert Constantin von Waldthausen.

Dort, woTrockenheit und Borkenkäferbefall ihre Spuren hinterlassen, wollen die Klosterforsten mehr verschiedene Baumarten in den Wald bringen und Monokulturen meiden. Betroffen von den Schäden seien insbesondere die Fichten- und die Buchenbestände. „Bei der Aufforstung setzen wir auf eine Mischung trockenresistenter Sorten“, sagt der Betriebsleiter. Gut geeignet seien vor allem Sorten wie zum Beispiel Douglasie, Lärche, Eiche und auch Kiefer.

Für staatliche Förderung

Für kleine und private Waldbesitzer bedeuteten die Waldschäden als Folge des Klimawandels vielfach eine ernsthafte Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Existenz. Sie seien durch den Verlust ihrer Baumbestände sowie durch die Notwendigkeit zur Aufforstung erheblichen finanziellen Belastungen ausgesetzt. Ihnen sollte laut Constantin von Waldthausen eine staatliche Förderung aus Mitteln der Kohlendioxid-Abgabe der Waldbewirtschaftung zugute kommen – und somit auch dem Beitrag der Wälder im Kampf gegen den Klimawandel.

Von Frank Hermann