Barsinghausen

Noch vor 50 Jahren entsorgten Kommunen am Deister ihren Abfall und Müll in ehemaligen Steinbrüchen im Wald und deckten diese mit Erde ab. An einer Stelle in der Nähe des Spalterhalses hat dies nicht so gut funktioniert. Die Klosterkammer als Grundeigentümerin und die Region Hannover sind nun im Dialog darüber, wer für die Entsorgung des offen zutage tretenden Mülls zuständig ist.

Region besichtigt Areal der früheren Müllkippe im Deister

Der Unrat der ehemaligen kommunalen Müllkippe im Deister liegt nicht mehr wie vorgesehen im Steinbruch und unter der Erde, sondern teilweise freiliegend auf der ursprünglich als Abdeckung dienenden Erdschicht. Diese Tatsache hat allerdings offenbar jahrelang niemanden gestört. Erst ein Artikel der HAZ über die für Mensch und Tier teils nicht ungefährliche Situation brachte die Sache ins Rollen. Anschließend besichtigten Mitarbeiter der Region Hannover den Ort.

Auf Anfrage schildert Klaus Abelmann, Sprecher der Region, die Ergebnisse folgendermaßen: „Anlässlich einer Ortsbesichtigung in diesem Jahr wurde festgestellt, dass inzwischen aus dieser Ablagerung stammende Müllbestandteile offen zutage treten. Dieser Müll ist auch im Zentrum der Altablagerung beziehungsweise im Wurzelteller von umgestürzten Bäumen zu sehen und klar der ehemaligen Altablagerung zuzuordnen.“

Nur wenige Meter vom Forstweg entfernt liegen zerbrochene Dachplatten aus Asbestzement. Quelle: Mirko Haendel

Altablagerung oder wilder Müll?

Die Region Hannover ist demnach der Ansicht, dass es sich in diesem Fall nicht um eine illegale Abfallentsorgung, sondern um eine sogenannte ehemalige Altablagerung handelt. Diese Einschätzung ist bezüglich der Entsorgung entscheidend. Laut Abelmann sei der Zweckverband Abfallentsorgung Region Hannover (aha) für die Entsorgung zuständig, wenn es sich nach Abfallrecht um wilden Müll handeln würde. Die Abfälle, die auf einem Gebiet zutage treten, das sich im Eigentum der Klosterkammer befindet, seien aber „ursächlich der Altablagerung zuzuordnende Abfälle“. „Damit ist die Klosterkammer bodenschutzrechtlich verantwortlich für die Beseitigung der Gefahr“, betont Abelmann. In einem Schreiben an die Klosterkammer habe die Region auf die geltende Rechtslage hingewiesen und gebeten, den lose aufliegenden Abfall bis Ende März 2022 zu beseitigen.

Am Eingang des verfüllten ehemaligen Steinbruchs befindet sich eine Grundwassermessstelle. Hier kann Grundwasser entnommen werden, um es auf etwaige Schadstoffe zu prüfen. Quelle: Mirko Haendel

Nach eigenen Angaben prüft die Klosterkammer derzeit ebenfalls, woher die Abfälle stammen. Sind es die von der Region als Altablagerungen deklarierten Zeugnisse kommunaler Abfallentsorgung des vergangenen Jahrhunderts? Zeugt die Situation von wilden Müllablagerungen? Dass es sich bei den Abfällen nicht um ein Beispiel von Umweltfrevel der jüngsten Vergangenheit handelt, wird jedem deutlich, der einen Blick auf Plastikverpackungen und die zerbrochenen Getränkeflaschen wirft. Und auch die nur wenige Meter vom Forstweg entfernt liegenden zerbrochenen Dachplatten aus Asbestzement dürften so vermutlich seit 40 Jahren nicht mehr produziert worden sein.

Auch die Klosterkammer ist überzeugt davon, dass die Müllablagerungen deutlich älteren Datums sind. „Wir prüfen jetzt aber, wer den Müll damals dort abgelagert hat“, kündigt Sprecherin Kristina Weidelhofer an. War es wirklich das kommunale Entsorgungsunternehmen – im Barsinghäuser Fall das Unternehmen Georg Jordan Städtereinigung, wie im Altlastenkataster der Region Hannover zu lesen ist? Oder hat jemand anderes nach 1973, als die Müllkippe offiziell geschlossen wurde, aber noch nicht gänzlich mit Erdreich abgedeckt und bepflanzt war, illegal Müll entsorgt?

Hat jemand geschlampt?

Die Klosterkammer verfolgt noch einen weiteren Ansatz: „Wir wollen herausfinden, wer die Müllkippe damals verfüllt hat. Wir waren es nicht“, betont Weidelhofer. Sollten diese Arbeiten nicht fachgerecht ausgeführt worden sein, gebe es womöglich auch jemanden, der diesbezüglich „nacharbeiten“ müsse, wie es die Sprecherin ausdrückt. Weidelhofer betont aber: „Wir wollen uns nicht aus der Verantwortung stehlen, wir wollen eine dauerhafte Lösung.“

Der Eingang zum ehemaligen Steinbruch ist leicht zu finden und leicht zugänglich. Quelle: Mirko Haendel

Die Region Hannover hält es aktuell für nicht erforderlich, den gesamten, sich im ehemaligen Steinbruch befindlichen Müll zu beseitigen oder diesen erneut abzudecken. Der Müll sei mit dem Erdboden fest verbunden und das Gelände zudem „relativ unzugänglich“. Die Region rät der Klosterkammer, den lose herumliegenden Abfall wie Glasreste und Kunststoffmüll aufzusammeln und zu entsorgen.

Zeit bis Ende März 2022

Sollte sich die Klosterkammer am Ende als bodenschutzrechtlich verantwortlich herausstellen, möchte sie die Arbeiten möglichst nachhaltig gestalten. „Wir wollen eine dauerhafte Lösung“, sagt Weidelhofer. Es nutze niemandem etwas, wenn die Klosterkammer in ein paar Jahren wieder herangezogen werden, weil erneut Müll zutage getreten sei.

Nach Wunsch der Region soll die oberflächliche Säuberung des Areals im ersten Quartal des nächsten Jahres erledigt sein.

Von Mirko Haendel