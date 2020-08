Barsinghausen

Mit frischem Schwung startet der Kneipp-Verein Barsinghausen nach der langen Corona-Zwangspause allmählich mit seinem Vereinsleben wieder durch. Dazu gehört jetzt auch ein ganz neues Angebot, denn ab sofort richtet der Verein an jedem letzten Freitag im Monat einen Spielevormittag auf der Bouleanlage des Siedlerplatzes aus. Außerdem beginnen auch wieder die Gruppentreffen für Wanderer, Radfahrer, Nordic Walker und Handarbeitsfreunde.

Boule spielen auf dem Siedlerplatz: Der Kneipp-Verein bietet dieses neue Treffen an jedem letzten Freitag im Monat an. Quelle: Frank Hermann

Zum ersten Bouletreffen kamen am Freitag rund ein Dutzend Frauen und Männer auf den Siedlerplatz. „Ursprünglich wollten wir mit diesem neuen Angebot schon im Frühjahr beginnen, aber dann kam die Corona-Krise dazwischen“, sagte der Kneipp-Vorsitzende Peter Wannemacher.

Maximal zwölf Teilnehmer

Auf zwei Spielfeldern dürfen maximal zwölf Personen mit den silbrig glänzenden Metallkugeln spielen. Das reicht laut Wannemacher aus, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Allerdings müssen sich die Teilnehmer vorab beim Vorsitzenden unter Telefon (05105) 63654 anmelden. Außerdem sollten die Boulespieler möglichst ihre eigenen Kugeln von zu Hause mitbringen, damit das Risiko einer Virusinfektion möglichst gering bleibt. „Aber ich habe auch vier Ausleihsets gekauft“, betonte Wannemacher.

Auch Ausleih-Sets sind vorhanden: Anfänger sind ebenso willkommen wie Spieler mit Vorkenntnissen. Quelle: Frank Hermann

Anfänger seien ebenso willkommen wie Boulespieler mit Vorkenntnissen. Denn bei den Kneipp-Treffen stehe nicht der sportliche Wettbewerb im Vordergrund, sondern vielmehr der Reiz am Spiel in der Gemeinschaft. Zwar richte sich das neue Angebot in erster Linie an Kneipp-Mitglieder – aber wenn noch Plätze frei sind, dann dürfen auch Gäste mitmachen. Falls die neuen Boule-Vormittage auf großes Interesse stoßen, wollen die Kneippianer laut Wannemacher eventuell zusätzliche Termine anbieten.

Siedler stellen Anlage bereit

Auf der Suche nach einer geeigneten Spielstätte ist der Kneipp-Verein schnell auf die Bouleanlage der Siedlergemeinschaft am nördlichen Ende der Theodor-Leipart-Straße gestoßen. „Die Siedler hatten für unseren Wunsch sofort ein offenes Ohr und stellen die Anlage zur Verfügung“, erläutert der Kneipp-Chef. Erst im Vorjahr haben die Siedler ihre 26 Jahre alte Anlage gründlich erneuert.

Mittlerweile nimmt das Vereinsleben wieder Fahrt auf, unter Beachtung der Hygieneregeln. Die verschiedenen Gruppen kommen nach und nach wieder zu ihren regelmäßigen Treffen zusammen – insbesondere zum Wandern und Radfahren. „Lediglich unsere Klönrunde pausiert noch. Viele Teilnehmer dieser Runde sind älter als 80 Jahre und scheuen das Infektionsrisiko“, erläuterte Peter Wannemacher.

Von Frank Hermann