Barsinghausen

Der Schulausschuss hat keine Empfehlung an den Rat abgegeben, ob Grundschule und Stadtverwaltung im Wilhelm-Stedler-Neubau unter ein Dach sollen oder nicht. Dennoch gab es in der Sitzung noch Redebedarf und einige Fragen an die Architekten Tev Wilhelmsen und Robert Marlow vom hannoverschen Planungsbüro Mosaik, das mit der Planung beauftragt ist.

Schule und Rathaus räumlich strikt getrennt

Auf Nachfrage aus dem Ausschuss betonten die Architekten, dass Schule und Rathaus in dem Neubau räumlich strikt voneinander getrennt seien. Die Schule hätte vorne ihren Haupteingang, zu den Verwaltungsbüros ginge es hinten rein. Eine Schulküche ließe sich bei beiden Varianten problemlos integrieren. Und wenn man Wände versetze, so die Architekten, ließen sich auch zwei weitere 50 Quadratmeter große Bewegungsräume und ein zusätzlicher 60 Quadratmeter großer Gruppenraum mitunter noch integrieren, wie es sich die Grundschulleitung wünscht.

Gebäude könnte dreigeschossig werden

Bei der Variante mit Büroräumen für die Stadtverwaltung würde der neue Gebäudekomplex komplett dreigeschossig werden, am Hang aber optisch dennoch im Wesentlichen unter dem Niveau des oberen Rathauses an der Bergamtstraße bleiben. Um sich die Dimensionen besser vorstellen zu können, hatte das Architekturbüro das geplante Objekt für die Kommunalpolitiker professionell visualisiert. Der Schulausschuss erhielt einen guten räumlichen Eindruck, auch aus der Helikopter-Perspektive.

Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf warb im Schulausschuss für die Variante mit Rathaus – wegen der großen Raumnot der Stadtverwaltung und wegen der Synergien. Schulelternvertreter Christian Braue plädierte hingegen nachdrücklich für die Variante ohne Rathaus und argumentierte unter anderem mit einer vorhersehbaren Gefährdung für die Kinder und noch mehr Verkehr, der sicherlich vor der Schule entstehen werde.

Doch ein vorsichtiges Votum

Auch wenn der Schulausschuss am Ende keine Empfehlung an den Rat abgab: Ein Votum gab es – auf konkrete Nachfrage von Grünen-Ratsfrau Ulrike Westphal – zumindest von Schülervertreterin Hanna Kumm und den Lehrervertretern Sascha Baldeau und Susanne Schwabe, die beratende und stimmberechtigte Mitglieder des Schulausschusses sind. Alle drei sprachen sich für einen Schulneubau ohne Rathaus aus. Der Rat soll nun am 13. Juli eine Entscheidung treffen.

Von Jennifer Krebs