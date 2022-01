Barsinghausen

Jeder, der schon einmal im Winter morgens um 7.30 Uhr mit seinem Auto in den Berufs- und Schulverkehr geraten ist, kennt die Problematik: haltende Fahrzeuge, aus denen Menschen aussteigen, parkende Fahrzeuge, hinter denen man stoppen muss oder die unvermittelt anfahren, Regen, Schnee und nur dürftig vom Eis befreite Autoscheiben. Diejenigen, die man in der Dunkelheit und all dem Chaos am ehesten übersieht, sind die vielen, teils noch sehr kleinen Schulkinder. Barsinghausens Kontaktbeamter Stefan Klaus besucht deshalb regelmäßig Barsinghäuser Kindergärten und Grundschulen, um den Kindern zu zeigen, wie sie möglichst sicher ihren Schulweg meistern. Neben dem richtigen Verhalten seien es manchmal Kleinigkeiten, die für mehr Sicherheit sorgten – insbesondere in der Dunkelheit, betont Klaus.

Am besten zu Fuß

Der Kontaktbeamte ist kein Fan von den traditionell als Tretroller und neudeutsch als Scooter bezeichneten Fortbewegungsmitteln. „Die Dinger befürworten wir gar nicht“, sagt der 47-Jährige. Die zumeist mit recht kleinen und schmalen Vollgummireifen sowie einer eher symbolisch funktionierenden Bremse ausgestatteten Scooter erfreuen sich bei Schulkindern großer Beliebtheit. Mit ihnen kann man größere Entfernungen überbrücken und ist deutlich schneller in der Schule. Gerade bergab erreichen sie Geschwindigkeiten, die mit denen eines Fahrrads vergleichbar sind. Aber: In den Köpfen der meisten Eltern scheinen sie trotz ihrer Funktion als Fortbewegungsmittel immer noch zuerst als Spielgerät zu gelten. „Die Jungen und Mädchen sind mit Ranzen und Sporttasche teils vollkommen überladen. Sie fahren mit ihrem Scooter in hohem Tempo über die Fußwege und Einmündungen der Querstraßen, ohne einen Helm zu tragen, ohne dass die Roller beleuchtet sind und quasi ohne Bremse“, kritisiert Klaus und rät: „Kinder sollten am besten zu Fuß zur Schule gehen, denn in der Regel sind die Einzugsgebiete der Grundschulen dafür nicht zu groß und die Wege entsprechend auch gut ohne Hilfsmittel zu schaffen.“

Dem Polizeibeamten ist bewusst, dass er die Nutzung der Roller nicht unterbinden kann. Daher gibt er Eltern und den jungen Nutzern Tipps, wie man sie sicherer machen sollte. „Auf jeden Fall gehört ein Stecklicht an den Lenker“, rät Klaus. Da die sinnvolle Anbringung eines Rücklichts am Roller nicht möglich ist, sollte man diese per Klipp am Ranzen oder Rucksack befestigen. „Und überall wo möglich: Reflektoren anbringen“, sagt der Polizist. Reflektierende Klebefolie könne man an die Seiten des Scooters und an die Lenkerstange – aber auch an den Kinderhelm – kleben. „Es gibt sogar Helme, die beleuchtet sind. Das wäre noch besser – wenn die Batterien aufgeladen sind“, mahnt Klaus.

Wenn die Kinder unbedingt einen Roller für den Schulweg benutzen, sollte dieser zumindest mit einem Frontklipplicht und aufgeklebter Reflektorfolie ausgerüstet sein. Quelle: Mirko Haendel

Sichtbarkeit ist Sicherheit

Ohnehin trage die Wahl der richtigen Kleidung zu besserer Sichtbarkeit und somit zu größerer Sicherheit der Kinder bei. „Viele Menschen, nicht nur Kinder, tragen im Winter zu dunkle Kleidung“, sagt der Polizeibeamte. Bereits auf eine Entfernung von 20 Metern seien dunkel gekleidete Menschen in der Dunkelheit für Autofahrer kaum noch zu erkennen. Diejenigen, denen helle Kleidung missfalle, sollten sich reflektierende Warnwesten und reflektierende oder leuchtende Arm- oder Beinbänder zulegen. „Die gibt es im Internet für wenig Geld“, empfiehlt Klaus. Auch sollte bereits beim Kauf des Schulranzens möglichst darauf geachtet werden, dass dieser mit Reflektoren ausgestattet ist. „Reflektoren fallen im Dunkeln auf, sind günstig und relativ langlebig“, erklärt der Kontaktbeamte.

Ein Klipplicht am Rucksack hilft anderen Verkehrsteilnehmern, die teils noch kleinen Schülerinnen und Schüler im Dunkeln zu sehen. Quelle: Mirko Haendel

Fahrräder nicht zu früh nutzen

Fahrräder erscheinen im Vergleich mit Scootern als das sicherere Verkehrsmittel. Doch ist das nur die halbe Wahrheit. Zum einen ist längst nicht jedes Rad auch verkehrssicher. Vor jeder Radfahrprüfung, die Klaus an den Barsinghäuser Grundschulen in der Regel in den vierten Jahrgängen abnimmt, begutachtet er die Räder der Jungen und Mädchen. „25 bis 30 Prozent der Räder sind nicht verkehrssicher“, sagt der Präventionsexperte der Polizei. Zum anderen komme es entscheidend auf das Alter der Fahrerinnen und Fahrer an. „Wir machen die Radfahrprüfung aus gutem Grund erst zum Ende der vierten Klasse. Geschwindigkeiten anderer Fahrzeuge und Entfernungen können Kinder erst ab einem Alter von neun oder zehn Jahren erfassen. Und erst mit 14 Jahren sind die Jugendlichen soweit, dass sie komplexere Situationen bewältigen können“, erklärt Klaus. Er sage den Eltern immer: „Mit dem Fahrrad zur Schule? Erst nach der Radfahrprüfung.“

Wenn es gar nicht anders gehe und der Schulweg doch zu lang sei, um ihn zu Fuß zu meistern, rate er zu einem anderen Verkehrsmittel: „Dann sollen die Eltern das Kind mit dem Bus fahren lassen“, sagt Klaus.

Entscheidender Faktor: die Eltern

Ohnehin seien die Eltern ein ganz entscheidender Faktor. „Letztendlich müssen die Eltern entschieden, wie ihr Kind zur Schule kommt. Und sie sind auch verantwortlich für die richtige Kleidung und die Ausstattung der Roller und Fahrräder“, mahnt Klaus. So seien Väter und Mütter eben auch grundsätzlich in der Pflicht, ihren Kindern die grundlegendsten Verkehrsregeln und richtigen Verhaltensweisen beizubringen. „Die Eltern sollten mit den Kindern zu Beginn der Schulzeit den Schulweg mehrfach gemeinsam abgehen, sie auf die Gefahrenpunkte hinweisen und ihnen Lösungsmöglichkeiten aufzeigen“, erläutert der Polizist. Er biete den Kitas an, dass er zur Abnahme des sogenannten Fußgängerführerscheins in die Einrichtungen komme, was auch regelmäßig angenommen werde. Er betont aber: „Wir als Polizei können letztendlich nur unterstützen. Es sind die Eltern, die entscheiden, wie gut ihre Kinder auf die Anforderungen des Schulwegs vorbereitet werden.“

Barsinghausens Kontaktbeamte Stefan Klaus besucht Kindergärten und Schulen und leistet dort Präventivarbeit. Quelle: Mirko Haendel

Einfach mal langsamer fahren

Verantwortung übernehmen sollten Klaus’ Ansicht nach alle erwachsenen Verkehrsteilnehmer, indem sie Rücksicht nehmen. „Vorausschauend fahren, sich wirklich aufs Fahren konzentrieren, bremsbereit sein“, lauten seine Tipps. Der letzte Hinweis des Kontaktbeamten klingt banal, dürften mancher Autofahrerin und manchem Autofahrer aber noch gar nicht in den Sinn gekommen sein: „Man darf auch langsamer fahren als mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit.“

Stefan Klaus ist erreichbar unter Telefon (05105) 523128 und per E-Mail an stefan.klaus@polizei.niedersachsen.de.

Von Mirko Haendel