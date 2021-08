Landringhausen

Wenn die Polizei schonmal da ist, will man sie auch aus der Nähe sehen. Daher waren auch Paul und Anna mit ihrer Mutter Laura Heinemann aus der Beekestraße an die Kreuzung zur Niedernfeldstraße gekommen. Dort hatte der Kontaktbeamte Stefan Klaus das Info-Mobil aufgebaut – und öffnete für die begeisterten Kinder auch den Kofferraum, um die Ausrüstung in dem Polizeifahrzeug wie Kelle, Pylone oder Besen zu zeigen. Nur von der Demonstration des Blaulichts war Paul ein wenig enttäuscht. „Mein Blaulicht ist heller!“, sagte er. Seine Mutter lieferte die Erkältung gleich hinterher. „Bei seinem Spielzeugauto sorgt der Opa regelmäßig für den Wechsel der Batterien“, berichtete Laura Heinemann und lachte.

Drei Stunden lang hielt Oberkommissar Klaus mit dem normalerweise in Garbsen stationierten Infomobil die Stellung in Landringhausen. Dabei gab es Gespräche und Informationen der unterschiedlichsten Art. Viele Kinder kamen vorbei, die vom Kontaktbeamten kleine Geschenke wie Pixie-Bücher, Hefte mit den Verkehrsregeln von Käpt’n Blaubär oder Stundenpläne zum Selbsteintragen für die Schule erhielten – angepasst mit Bildern für Jungen mit Polizisten im Auto auf Verbrecherjagd, für Mädchen mit Beamtinnen einer Reiterstaffel.

Dirk und Elisabeth Petruschkat lassen ihre Fahrräder codieren. Quelle: Stephan Hartung

„Ich bin mit der Resonanz sehr zufrieden. Ein wenig gewünscht hatte ich mir jedoch, noch mehr mit Senioren ins Gespräch zu kommen“, sagte Klaus und verwies damit auf ein hochaktuelles Thema: die Warnung vor dem Enkeltrick oder vergleichbare Maschen, wenn Betrüger die Notlage älterer Menschen ausnutzen oder sich als Polizisten ausgeben. Aber trotzdem: Es gab Gespräche – und darum geht es. „Diese Vor-Ort-Termine sind wichtig. Niemand fährt in unsere Dienststelle nach Barsinghausen und stellt dort eine Frage.“

Das Ziel des Kontaktbeamten ist es, überall Präsenz zu zeigen und in allen Ortsteilen von Barsinghausen mit dem Infomobil Station zu machen. Nach Landringhausen und Bantorf zum Start geht es am Montag, 9. August, in Wichtringhausen von 11 bis 14 Uhr an der Wichmarstraße nahe der Feuerwehr weiter. Im September sind Besuche in Groß Munzel, Holtensen oder Ostermunzel vorgesehen, aber noch nicht terminiert. „Wenn es das Wetter zulässt, möchte ich bis November in allen Ortsteilen gewesen sein“, bekräftigte Klaus.

Stefan Klaus hat ein Fahrrad codiert und befestigt einen Aufkleber auf dem Rahmen. Quelle: Stephan Hartung

Die Codierung von Fahrrädern hat der Kontaktbeamt bei seinen Besuchen auf im Angebot – und sie ist besonders beliebt. So auch in Landringhausen. „Ich hatte meine Sachen gerade aufgebaut – da waren schon zehn Minuten vor dem offiziellen Beginn die ersten zwei Radfahrer wegen einer Codierung da“, berichtete der Polizist. Und es sprach sich herum. Elisabeth und Dirk Petruschkat nutzten das Angebot kurzentschlossen. „Meine Nichte war gerade hier und hat mir erzählt, dass der Kontaktbeamte da ist“, erzählte Elisabeth Petruschkat.

Auch Andrea Schiller nutzte den Service. Sie ist die Oma des kleinen Paul. Als er mit Schwester Anna und Mutter Laura wieder zu Hause war, hatte er sofort zum Telefonhörer gegriffen und seiner Oma in Seelze-Almhorst von der Begegnung mit dem Kontaktbeamten berichtet. Oma Andrea zögerte nicht lange. „Mein Mann und ich haben uns sofort auf unsere Räder geschwungen, um sie hier codieren zu lassen“, sagte Schiller.

Von Stephan Hartung