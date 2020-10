Barsinghausen

Mit Kulturbeiträgen die Corona-Zeit angenehmer gestalten: Das hat sich Ulrich Behler vorgenommen, der Konzerte in der St. Barbara Kirche organisiert. Daher hat er nun ein neues Programm für die Konzertreihe „Musik in St. Barbara“ aufgebaut. Los geht es am Sonntag, 11. Oktober, um 17 Uhr mit einem Konzert von Wenying Wu.

Zu Gehör kommen Orgelkonzerte, Konzert für Orgel und Gesang, Saxophon-Quartett und vieles mehr. „Wir wollen starten mit einem Orgelkonzert einer jungen Chinesin, die gerade hier in Deutschland sich auf ihr Meisterexamen vorbereitet“, sagt Behler. Wenying Wu aus Shanghai hat ein sehr anspruchsvolles Programm zusammengestellt mit Werken von Buxtehude, Bach, Mendelssohn-Bartholdy, und Franz Liszt. „Zur Zeit bereitet sich Wenying Wu auf eine Orgelwettbewerb vor, und so ist das Konzert für sie eine wichtige Hilfe“, sagt er.

Wenying Wu wurde im Januar 1995 in Japan geboren und begann ihre musikalische Ausbildung am Klavier mit vier Jahren. Im Alter von 20 Jahren kam die Ausbildung an der Orgel hinzu. Im Herbst 2016 kam Wenying Wu als Austauschstudentin nach Deutschland. Sie wurde an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg bei Professor Wolfgang Zerer aufgenommen, nachdem sie an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig ihr Masterstudium absolviert hatte.

Buxtehude , Bach und Bartholdy

Seit April 2020 studiert Wenying Wu für die Solistenklasse in der Klasse an der Hochschule für Musik in Detmold. Mehrere Orgelmeisterkurse absolvierte sie in Haarlem ( Niederlande), Leipzig, Bad Homburg und Detmold und nahm an zahlreichen nationalen und internationalen Meisterkursen und Akademien für Orgel in Deutschland, Niederlande sowie in China teil.

In der St. Barbara Kirche wird sie unter anderem von Dietrich Buxtehude „Toccata d-moll, Präludium und Fuge e-moll“ sowie den zweiten Satz der Triosonate C-Dur von Johann Sebastian Bach und die Sonate Nr. 5 von Felix Mendelssohn Bartholdy präsentieren.

Die Veranstalter raten, rechtzeitig zu den Konzerten zu kommen. Auf Grund der Corona-Bestimmungen kann leider nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern in die Kirche gelassen werden. Auch werden die Daten der Besucher notiert, und Konzertbesucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen.

Der Eintritt zum Konzert am Sonntag, 11. Oktober, um 17 Uhr ist kostenfrei. Um Spenden wird gebeten.

Das sind die weiteren Konzerttermine

Am Sonntag, 8. November, können Besucher ab 17 Uhr ein Konzert bei Kerzenschein mit dem Four Colors Holzbläserquartett erleben.

Am Sonntag, 6. Dezember, um 17 Uhr gibt es ein Orgelkonzert bei Kerzenschein mit Natalia Sander.

Am Sonntag, 3. Januar, gibt Julia Karaieva um 17 Uhr ein Orgelkonzert.

Von Lisa Malecha