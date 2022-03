Im April und Mai nehmen drei neue Betreuungseinrichtungen für Kinder in Barsinghausen ihren Betrieb auf: Die Krippe an der Wilhelm-Heß-Straße sowie die Kitas Zwergenburg in Egestorf und der Neubau an der Deisterstraße. Dagegen muss das geplante Bauprojekt für eine weitere Kita am Nachtigallweg erneut einen Rückschlag hinnehmen, denn die Ergebnisse der zweiten Ausschreibung übersteigen deutlich den Kostenrahmen.