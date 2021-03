Barsinghausen

Seit Montag wird die Hannoversche Straße aufgerissen und muss deswegen bis nach Ostern abschnittsweise voll gesperrt werden. Über die Baustelle vor seiner Tür fühlt sich der neue Chef der Gärtnerei Ertingshausen, Sören Herrmann, viel zu spät informiert. Die Anliegerinformation habe ihn am 16. März erreicht, kritisiert Herrmann, „das ist nicht einmal eine Woche vorher“. Er hat die Gärtnerei und Baumschule Ertingshausen erst vor wenigen Tagen übernommen. Die ehemalige Inhaberin Eva-Maria Ertingshausen, die den Betrieb mehr als 30 Jahre zusammen mit ihrem Mann geführt hatte, arbeitet jetzt als Angestellte in der Gärtnerei mit.

Der neue Ertingshausen-Inhaber Sören Herrmann: „Wir wurden viel zu spät über die Baustelle informiert.“ Quelle: Jennifer Krebs

Der neue Gärtnerei-Chef fragt sich, wie seine Kunden in den nächsten Wochen mit dem Auto durchkommen sollen, wenn die Straße vor seiner Tür dicht gemacht wird. Die Corona-Zeiten seien ohnehin schon schwer genug. „Und wir sind nicht der einzige Betrieb, der von der Baustelle betroffen ist“, sagt der Geschäftsmann und zählt Krug Grabmale, Fleischerei Röhrkaste, das Hähnchen-Eck und Ennos Funktaxi auf. Es sind längst nicht alle Geschäfte, die an der Hannoverschen Straße ansässig sind.

„Lösungen gefunden“

Regionssprecher Klaus Abelmann beruhigt: Die zuständige Ingenieurin aus dem Regions-Fachbereich Verkehr habe mit den Anliegern und den Gewerbetreibenden inzwischen persönlich telefoniert und sie über den genauen Ablauf der Sperrung informiert. „Mit allen Betroffenen konnten so Lösungen gefunden beziehungsweise in Aussicht gestellt werden“, teilt der Sprecher der Region mit. So soll etwa die Durchfahrt über den Calenberger Kreisel bis zur Zufahrt der Gärtnerei Ertingshausen und zu Krug Grabmale für Kunden trotz Bauarbeiten weitestgehend möglich bleiben.

Der Asphalt ist abgefräst. Quelle: Jennifer Krebs

Mehrere Wochen müssen sich Anlieger und Autofahrer im Bereich der Hannoverschen Straße auf Einschränkungen einstellen. Umleitungen sind ausgeschildert. Nur Radfahrer und Fußgänger kommen während der gesamten Zeit durch. Voraussichtlich bis zum 16. April wird die Ortsdurchfahrt eine Baustelle sein.

Warum sind nicht erst andere Straßen dran?

Kritik gibt es derweil auch von Bürgerinnen und Bürgern aus Barsinghausen, die nicht nachvollziehen können, warum die Hannoversche Straße schon wieder dran ist, während der Zustand anderer Straßen, die es viel nötiger hätten, immer schlechter wird. Etwa zehn Jahre ist es her, dass die Hannoversche Straße zuletzt saniert wurde. Auch damals erhielt die Fahrbahn eine neue Asphaltdecke. Die damalige Sanierung habe aber nicht den gesamten Bereich der aktuellen Sanierung umfasst, sagt die Region.

Sanierung kostet 300.000 Euro

Zwischen Wittkop-Kreuzung und Kreisel wird die Asphaltdecke auf der K 241 komplett erneuert. Teilweise lässt die Region auch eine neue Entwässerungsrinne einbauen. Außerdem bekommt die Hannoversche Straße einen rot markierten Schutzstreifen mit Fahrrad-Piktogrammen. Alles in allem rechnet die Region für die Baumaßnahme mit Kosten von rund 300.000 Euro.

Von Jennifer Krebs