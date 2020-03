Barsinghausen

Erfreuliche Nachricht für die Kulturfabrik Krawatte: Das soziokulturelle Zentrum in Barsinghausen gehört ab sofort zu den „ Zukunftsräume Niedersachsen“. Das Programm des Niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung fördert Projekte, die die Attraktivität und Lebendigkeit von Kommunen erhalten oder steigern können. Im Fokus stehen dabei besonders kleinere und mittlere kreisangehörige Kommunen.

Der Kulturverein Krawatte hat sich im März 2016 gegründet und die damals seit sieben Jahren leer stehende Krawattenfabrik gepachtet. In den Räumen ist seither nach und nach ein soziokulturelles Zentrum entstanden. „Ich freue mich, dass die Krawatte in das Programm , Zukunftsräume Niedersachsen‘ aufgenommen wurde“, sagt der Erste Stadtrat Thomas Wolf. „Dies ermöglicht eine weitere Stärkung des soziokulturellen Zentrums in Barsinghausen.“

Angebot soll erweitert werden

Die Stadt wollte in das Programm aufgenommen werden, um die Kulturfabrik Krawatte auszubauen und das Angebot zu erweitern. „Wir müssen für Kultur, Austausch und Miteinander attraktive Orte in der Stadt vorhalten“, sagt Wolf. In der Krawatte gibt es derzeit neben dem Raum für Kunstausstellungen und den Werkstätten der Kunstschule Noa Noa noch mehrere leerstehende und unsanierte Räume, die nach einem entsprechenden Umbau viele Möglichkeiten bieten würden.

„Wir planen beispielsweise den Einbau einer Lehrküche mit einem kleinen Café als Treffpunkt sowie die Einrichtung einer Probebühne für Theater- und Schauspielkurse“, sagt Bärbel Cronau-Kretzschmar, Vorstandsmitglied der Kulturfabrik. Auch der Bau eines Fotolabors für analoge Fotografie und eines Open-Space-Bereichs für Veranstaltungen inklusive Haustechnik sei angedacht.

Für dieses Jahr ist zunächst der Bauabschnitt 2b vorgesehen. In diesem Abschnitt soll das Raumgefüge für die Kulturfabrik hergestellt werden – mit einem großen Veranstaltungssaal neben den Noa-Noa-Werkstätten und mit einer Gemeinschaftsküche, einem Foyer, Büro und Gruppenräumen im Erdgeschoss.

Projekt würde drei Jahre laufen

Jetzt muss noch ein vollständiger Projektantrag entwickelt werden, der das Vorhaben detailliert beschreibt, die Ziele genau erläutert und konkrete Projektziele benennt. Außerdem werden ein Finanzierungs- und ein Zeitplan benötigt. Die Auswahl der förderungsfähigen Projekte erfolgt dann durch das Amt für regionale Landesentwicklung unter Beteiligung des jeweiligen kommunalen Steuerungsausschusses.

Insgesamt stellt das Land Niedersachsen in den Jahren 2019 und 2020 zunächst 5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Fördersumme beträgt mindestens 75.000 Euro, höchstens aber 300.000 Euro pro Projekt. Die projektbezogene Förderquote liegt bei 60 Prozent. Die Projektlaufzeit beträgt maximal drei Jahre.

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha