Barsinghausen

Im Gebäude der Kulturfabrik Krawatte an der Egestorfer Straße laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Zurzeit wird der große Veranstaltungssaal hergerichtet, der das Herzstück des künftigen Kulturzentrums bildet. Nach der wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr abgesagten Eröffnungsfeier ist nun mit dem 16. Oktober ein neuer Eröffnungstermin beschlossen worden.

Parallel zu den Bauarbeiten in der ehemaligen Krawattenfabrik organisiert der Kulturverein Krawatte bereits Kunstprojekte vom neuen Domizil aus. Bei einem Projekt soll unter Mitwirkung möglichst vieler kunstinteressierter Menschen eine Skulptur entstehen, die später ihren Platz vor der Kulturfabrik finden soll. Außerdem gibt es am Sonnabend, 19. Juni, einen sogenannten Stadtspaziergang, der von der Architektenkammer Niedersachsen unterstützt wird. Unter dem Motto „Die rollenden Kulturverbinder“ führt der Spaziergang von der Kulturfabrik aus ins Stadtzentrum zu dem seit vielen Jahren leer stehenden Fachwerkhaus am Thie.

Forderung: Fachwerkhaus erhalten

Gesprochen werden soll unterwegs und im Stadtzentrum über das Thema Chance und Wandel durch Umnutzung von Leerstand. „Retten wir unsere Innenstädte durch Kultur?“, lautet eine der Fragestellungen. Interessierte treffen sich am 19. Juni um 10 Uhr vor der Kulturfabrik zu dem Spaziergang. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Wer nicht mitlaufen möchte, kann sich gegen 10.45 Uhr am Thie einfinden. „Das leere Fachwerkhaus ist seit Jahr und Tag ein Ärgernis“, sagt Bärbel Cronau-Kretzschmar vom Vorstand des Kulturvereins. Mit der Aktion solle auch die Forderung unterstützt werden, das Gebäude nicht abzureißen.

Im Zuge des Stadtspaziergangs soll ein sogenannter Klangteppich vor dem Gebäude installiert werden. Der Tourismusverein habe Ideen entwickelt, wie das Fachwerkhaus genutzt werden könne, berichtet Cronau-Kretzschmar. Im Zuge der Aktion sollen auch Unterschriften für den Gebäudeerhalt gesammelt werden.

Skulptur entsteht aus Puzzleteilen

Auch das Skulpturenprojekt wird in den Stadtspaziergang integriert. Dabei kooperiert der Kulturverein mit dem hannoverschen Künstler Franz Betz. Dieser hat einen sogenannten Skulpturenbaukasten entwickelt. Die rund 60 unterschiedlichen, großformatigen Puzzleteile aus wetterfestem Holzwerkstoff können ganz nach Lust und Laune der Mitwirkenden dreidimensional ineinandergesteckt und dann auch bemalt werden. „Es soll am Ende etwas Ortsspezifisches werden“, wünscht sich Betz. Die fertige Skulptur soll möglichst am 5. September anlässlich eines Konzerts während des Kultursommers vor der Krawatte aufgestellt werden.

Pursche ist Kulturmanager

Maßgeblich vorangetrieben werden sollen die Projekte und die weitere Aufbauarbeit der Einrichtung vom neuen Kulturmanager, der seit April hauptamtlich in der Kulturfabrik Krawatte arbeitet. Die Aufgabe hat Gerald Pursche übernommen, der in Barsinghausen bereits als Musiker und Sänger bekannt ist und unter anderem die Jugendband der Mariengemeinde leitet. Der 48-Jährige ist studierter Kulturwissenschaftler und sieht seine Aufgabe vor allem als Kulturvermittler, wie er sagt. Entsprechende Erfahrungen habe er bereits seit der Expo-Zeit gesammelt, berichtet Pursche. Die Aufgabe in der Kulturfabrik habe ihn gereizt, „weil hier eine herrliche Aufbruchstimmung herrscht“.

Gerald Pursche ist der neue Kulturmanager, der den Betrieb der Kulturfabrik Krawatte organisieren wird. Er steht im künftigen Veranstaltungssaal, der bis zu 190 Gästen Platz bieten soll. Quelle: Andreas Kannegießer

Die Stelle des Kulturmanagers ist zu wesentlichen Teilen über eine zeitlich befristete Förderung der Region Hannover finanziert. Mittelfristig soll der Betrieb des Kulturzentrums sich selbst tragen. „Ich muss mit der Ungewissheit leben, wie es nach dem Ende des Förderzeitraums weitergeht“, sagt Pursche.

Im Gebäude der Kulturfabrik konzentrieren sich die Arbeiten zurzeit auf den Veranstaltungssaal, der eine flexible Bühne bekommt und in dem bis zu 190 Personen sitzen können. Der Ausbau des Saales sei fast komplett finanziert, lediglich für die Beleuchtung gebe es noch keine Förderzusage, berichtet Cronau-Kretzschmar. Ihr Vorstandskollege Frank Plorin lobt, dass die Arbeit an den Werkstätten und Ateliers in der Kulturfabrik bereits weit fortgeschritten sei. „Wir haben insgesamt vier Werkstätten im Gebäude“, sagt Plorin. „Wir können darin schon etwas machen.“

Von Andreas Kannegießer