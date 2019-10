Barsinghausen

Der Kulturverein Krawatte wünscht sich von der Stadt Barsinghausen für den Umbau der ehemaligen Krawattenfabrik an der Egestorfer Straße in ein Kulturzentrum weitere finanzielle Unterstützung. Der Verein hat für den Doppelhaushalt 2020/2021 einen Zuschuss in Höhe von 36.000 Euro bei der Stadtverwaltung...