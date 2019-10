Hohenbostel

In Hohenbostel wird die Kulturtüte wieder gefüllt: Der Bildungsverein Stemmer Spatzen öffnet am Sonnabend, 12. Oktober, die 21. Ausgabe dieser Reihe mit einem abwechslungsreichen Programm aus Musik, Lyrik, Sketchen und Clownerie. Los geht es um 15.30 Uhr im Gemeindehaus Hohenbostel, An der Kirche 3.

Zunächst singt das Quartett LiLy mit Ingrid und Rainer Thon sowie Elke und Jürgen Wolfgram, Lieder unterschiedlichen Genres und rezitiert klassische und neuzeitliche Gedichte. Arno A. Marx spielt im Abschluss auf der Konzertgitarre Stücke von Reynaldo Hahn, Hoagy Carmichael und Maria Linnemann.

Das Quartett LiLy trägt Literatur und Lyrik vor. Quelle: Frank Hermann

Auch die Theatergruppe Dreigestirn mit Ursula und Horst Rieger, Sigrid Oberheide und Gerlinde Wojak steht bei der Kulturtüte auf der Bühne und zeigt Geschichten aus dem alltäglichen Leben, gewürzt mit trockenem Humor.

Märchen stehen ebenfalls auf dem Programm

Die Stemmer Spatzen haben außerdem die Marionettenspieler Gabriela und Dietmar Zenner eingeladen. Diese werden das Stück „Die Geschichte von Saigunda und Goyan und warum die Kirschen so oft am Baum zu zweit hängen“, von Klaus Zenner ( Dietmar Zenners Vater) präsentieren, bevor Herma Dreyer aus Barsinghausen Märchen liest.

Das Ehepaar Jäger singt Lieder von Carl Maria von Weber und Ludwig Uhland und spielt zum Abschluss eine musikalische Improvisation.

Frech, spritzig und charmant wird dann der Abschluss des Tages mit dem Clownduo Cocolorix und seinen komischen Geschichten.

Von Lisa Malecha