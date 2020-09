Barsinghausen

Der von der Corona-Krise gebeutelte Verein Calenberger Cultour & Co. (CC&Co.) freut sich über eine weitere kostenlose Werbemöglichkeit in der Barsinghäuser Innenstadt: Der Verein darf einen großen gläsernen Schaukasten in der Bahnhofstraße nutzen, der früher zum traditionsreichen Fotogeschäft Windhorn gehörte.

Hauseigentümerin Leslie Windhorn-Hirsch war sofort bereit, den Schaukasten zur Verfügung zu stellen, als die Anfrage des Kulturvereins kam. „Wir waren kurz davor, den alten Schaukasten wegzureißen“, sagt sie. In der Vergangenheit sei der Kasten häufiger mutwillig beschädigt worden.

Firmen unterstützen bei der Vorbereitung

„Es ist nicht so einfach in Barsinghausen, Werbeplakate unterzubringen“, sagt CC&Co.-Mitglied Götz Obitz, der gemeinsam mit Michael Bade nach neuen Werbeflächen gesucht und dann Windhorn-Hirsch angesprochen hatte. Der Schaukasten an der Bahnhofstraße, der von vielen Menschen auf dem Weg zum Bahnhof passiert werde, sei „ein besonders schöner Platz“.

Beim Herrichten des Schaukastens für die Zwecke des Vereins habe CC&Co. Unterstützung von Grafikdesigner Michael Heinemann und der Glaserei Hintze erhalten, berichtet Vorsitzende Helga Winkler. Die Glaserei habe den Schaukasten mit Verbundsicherheitsglas versehen, das nicht mehr so leicht beschädigt werden könne.

Für das Putzen der Scheiben werde sie selbst zuständig sein, lacht Winkler, die nur wenige Meter entfernt wohnt. Der Kulturverein will in dem Schaukasten künftig für sein aktuelles Veranstaltungsprogramm werben.

Bei Leslie Windhorn-Hirsch und deren Familie hat sich der Vorstand von Calenberger Cultour & Co. mit Freikarten bedankt: Am 26. September gastiert der auch aus dem Fernsehen bekannte Autor und Hundetrainer Holger Schüler mit seiner Live-Show im Schulzentrum Am Spalterhals.

Von Andreas Kannegießer