Viele Barsinghäuser sind auf die Postbank und die Deutsche Post derzeit gar nicht gut zu sprechen: Mitten im vorweihnachtlichen Hochgeschäft ist die gemeinsame Filiale von Postbank und Post an der Poststraße in Barsinghausen in den vergangenen Tagen mehrfach geschlossen geblieben. An der Tür begründete ein Schild die Schließung jeweils lapidar mit „betrieblichen Gründen“. Dutzende von Postkunden sind sauer, dass sie mit Paketen und sonstiger Weihnachtspost jeweils unverrichteter Dinge wieder umkehren mussten – und es zudem keine Informationen darüber gab, wann die Filiale wieder geöffnet sein würde.

Post bestätigt Schließungen

Die Postbank-Pressestelle bestätigte auf Anfrage, dass die Barsinghäuser Filiale in der vergangenen Woche „mehrmals vorübergehend schließen“ musste. Laut Postbank war die Filiale am vergangenen Mittwoch ganztägig und zusätzlich am Dienstag und Freitag jeweils für einige Stunden geschlossen. Nach Kundenangaben war auch am Sonnabend die Filiale zumindest zeitweise zu.

„Der Grund für die Schließungen waren kurzfristige Personalausfälle“, teilt die Postbank mit. „Wir möchten uns bei unseren Kunden für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen.“ Mittels Aushängen in der Filiale seien die Kunden „möglichst frühzeitig“ informiert worden, um ihnen ein Mindestmaß an Planbarkeit zu ermöglichen. Eine Information im Internet sei in diesem Fall leider nicht machbar gewesen, „weil dafür ein zeitlicher Vorlauf von mehr als einem Tag erforderlich ist“.

Vieraugenprinzip ist gefordert

Laut Mitteilung will die Postbank künftig „alles daran setzen, weitere Schließungen nach Möglichkeit zu vermeiden“. Personalausfälle könnten oft durch Umstrukturierungen in der Personalplanung aufgefangen werden, etwa mit sogenannten Springern oder dem Einsatz von Kollegen aus anderen Filialen, erläutert das Unternehmen. „Dies gelingt nicht immer, daher kann es in Einzelfällen auch zu längeren Wartezeiten oder zu einer temporären Schließung der Filiale kommen.“ Dies sei insbesondere deshalb möglich, weil aus Sicherheitsgründen für Kunden und Mitarbeiter jederzeit das Vieraugenprinzip gewährleistet sein müsse, etwa in den Kassenbereichen und bei der Paketverwahrung.

Die Kunden sind von diesen Argumenten nicht überzeugt. „ Weihnachten ist jedes Jahr am selben Termin“, sagt ein Postkunde aus Großgoltern. „Da kann man vorplanen – und als Dienstleister sogar überlegen, die Öffnungszeiten zu erweitern.“ Ärgerlich sei in Barsinghausen auch, dass sonnabends, wenn der Kundenansturm stets besonders groß sei, lange Schlangen der Regelfall seien, weil nur zwei Schalter besetzt seien. „Der Sonnabend ist der Tag, an dem Berufstätige Postgeschäfte erledigen können“, sagt der verärgerte Kunde. „Insofern sollten da drei Schalter geöffnet sein.“

