Barsinghausen

Die Kunstschule Noa Noa bietet derzeit während eines Probebetriebs erste Kreativkurse für Kinder in den neuen Werkstätten der Kulturfabrik Krawatte an. In Kooperation mit dem LernRäume-Projekt des Kultusministeriums konzentriert sich Noa Noa dabei auf ein Ferienprogramm für Jungen und Mädchen, die wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise vielfach auf gemeinschaftliche Erlebnisse verzichten mussten.

Lane (9) aus Egestorf probiert zum ersten Mal das Modell- und Modezeichnen aus. Quelle: Frank Hermann

„Wir sind froh darüber, unsere neuen Räume in der Kulturfabrik jetzt schon angemessen nutzen zu können. So haben wir es geschafft, auch kurzfristig die Workshops für Kinder im Vor- und Grundschulalter organisieren zu können“, erläutert Frank Plorin, Leiter der Kunstschule.

Plorin selbst betreut im künftigen Krawatte-Saal einen Bastelkurs für sieben Jungen und Mädchen, die mit Holz bauen. Dabei entstehen zum Beispiel originelle Vogelhäuser und Fantasie-Ritterrüstungen oder, wie beim fünfjährigen Sam, eine Garage für Spielzeugautos. „Die Garage nehme ich mit nach Hause, damit ich meine Autos reinstellen kann“, sagt der Junge, während er voller Hingabe sein Bastelprodukt mit Farbe bemalt.

Die neunjährige Maja zeigt ihr Selbstporträt aus dem Workshop mit Antonia Jacobsen. Quelle: Frank Hermann

In der neu hergerichteten Noa Noa-Werkstatt direkt nebenan leitet Antonia Jacobsen den Workshop Mode- und Modellzeichnen für junge Teilnehmer ab acht Jahren. Maximal acht Kinder dürfen wegen der Corona-Einschränkungen mitmachen. „Aber das Interesse ist so groß, dass wir einen zweiten Kurs mit weiteren sieben Kindern in den nächsten Wochen hinterherschieben“, kündigt Frank Plorin an.

„Hier im Kurs lerne ich etwas Neues kennen“

Kursleiterin Antonia Jacobsen hat viele Jahre in der Modebranche gearbeitet und will ihre Kenntnisse an die junge Generation weitergeben – mit Tipps und Tricks, wie sich Ideen für eine Modekollektion aus dem Papier zeichnerisch umsetzen lassen. Inspirieren lassen wollen sich unter anderem die zwei neunjährigen Mädchen Maja und Lane aus Egestorf. Beide malen und zeichnen gerne in ihrer Freizeit. „Am liebsten Tiere. Das kann ich gut. Hier im Kurs lerne ich etwas Neues kennen“, sagt Lane.

Für Maja war es eine besondere Herausforderung, sich selbst und ein weiteres Mädchen aus dem Kurs zu porträtieren – quasi zur Einstimmung auf die Modell- und Modezeichnungen. „Es macht Spaß, endlich wieder gemeinsam mit anderen Kindern in einer Gruppe zusammen zu sein“, betont die Neunjährige.

Landesförderung: Kinder können kostenlos teilnehmen

An diesem Ziel orientiert sich auch das LernRäume-Projekt des niedersächsischen Kultusministeriums. Für Kinder, die wegen der Corona-Einschränkungen lange Zeit kaum soziale Kontakte hatten, sollen Anbieter wie die Kunstschule Noa Noa kurzfristig solche Kreativkurse organisieren. Wegen der finanziellen Förderung durch das Ministerium entstehen für die Teilnehmer keine Kosten. „Darüber hinaus haben wir jetzt schon richtig Betrieb in unserer neuen Werkstatt. So kann es weitergehen“, betont Frank Plorin.

Von Frank Hermann