Das seit rund drei Jahrzehnten beliebte Sommercamp der Kunstschule Noa Noa für Kinder und Jugendliche im Schaumburger Land ist in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Allerdings hat das Team um Kunstschulleiter Frank Plorin für Ersatz gesorgt: Kurzerhand organisierte die Kunstschule eine mehrtägige Ferienfreizeit für immerhin 20 Jungen und Mädchen, bei der alle Vorgaben der Corona-Verordnung eingehalten werden konnten.

Schauplatz der Freizeit – die unter dem Motto „Zauberwelten“ stand – war die Jugendbildungs- und Freizeitstätte in Meinsen unweit von Lauenau. Dort arbeitete ein vierköpfiges Team der Kunstschule mit den jungen Teilnehmern in verschiedenen künstlerischen Techniken. In der Bildhauerwerkstatt mit Olaf Heinrich bearbeitete eine Gruppe Nachwuchskünstler mit traditionellen Bildhauerwerkzeugen Thüster Muschelkalk, wie Plorin berichtet. Dabei seien unter anderem „zauberhafte Werwolf- Skulpturen entstanden“.

In den verschiedenen Werkstätten dürfen die Teilnehmer der Freizeit ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Quelle: Privat

Kunst-Performance zum Abschluss

In der Werkstatt von Kristin Uwedottir stellte eine Gruppe von Kindern sogenannte Zauberbücher her und lernte dabei verschiedene Druck- und Zeichentechniken kennen. In einer Erfinderwerkstatt hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, mit Holz, dicker Pappe und vielen weiteren Materialien zu arbeiten. Sabine König-Spata vermittelte in der Malwerkstatt die Technik des Pouring, bei der sich mit Acrylfarben und Vinylkleber spezielle Effekte erzielen lassen. Diese Gestaltungstechnik lässt sich auf Leinwänden, aber auch Tischen, Stühlen und vielem mehr anwenden.

Zu guter Letzt seien in der Werkstatt auch rote Linien hergestellt worden, berichtet Plorin. Damit habe sich die Kunstschule Noa Noa dem vom Landesverband der Kunstschulen ausgerufenen Projekt „Die rote Linie“ angeschlossen. „ Kunstschulen verstehen sich als Einrichtungen, die mit dazu beitragen, Kindern eine Stimme zu geben“, erläutert der Schulleiter. Dies sei in den vergangenen Monaten leider fast unmöglich gewesen.

Mit der Pouring-Technik für Acrylfarbe lassen sich die verschiedensten Gegenstände gestalten - so auch Tische. Quelle: Privat

Zum Abschluss der Freizeit präsentierten die Jungen und Mädchen ihren Eltern ihre Arbeitsergebnisse in einer Ausstellung. Die Veranstaltung endete mit der Performance „Die rote Linie“. Nachdem die Kinder berichten durften, wie sie den sogenannten Corona-Lockdown erlebt hätten, kreisten sie zum Abschluss selbst einige Eltern mit der roten Grenzlinie ein, um diese nach ihrem Befinden in Corona-Zeiten zu befragen. „Alle Beteiligten haben es genossen, wieder kreativ arbeiten zu können“, sagt Frank Plorin. Dennoch bleibt die Sehnsucht nach dem regulären Sommercamp mit dem ungezwungenen Leben in Zelten. Alle hätten sich schon jetzt zur Teilnahme daran im Jahr 2021 verabredet, berichtet Plorin.

Aus Thüster Muschalkalk ist diese Skulptur gearbeitet, die in der Bildhauerwerkstatt von Olaf Heinrich entstanden ist. Quelle: Privat

