Barsinghausen

Voraussichtlich schon in den ersten Wochen des Jahres 2020 bezieht die Kunstschule Noa Noa ihre neuen Räume in der Kulturfabrik Krawatte. Zuvor will die Kunstschule noch die Elektroinstallation und die Montage einer neuen Heizung abwarten. Bei einer Kunstmesse in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Barsinghausen haben sich die Besucher am Sonntag einen Eindruck vom Stand der Bauarbeiten im Innenbereich der Kulturfabrik verschaffen können.

Der Kunstverein Barsinghausen bietet in den Räumen der Kulturfabrik Krawatte mehrere Bilder aus den Kunstsammlungen des Vereins an. Quelle: Frank Hermann

Trockenbauer zogen auf der Baustelle zuletzt die Trennwände für die künftigen Noa-Noa-Werkstätten auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern im östlichen Gebäudetrakt ein. „Unsere Räume unterteilen wir dann noch in drei Abschnitte für Keramik, Malerei und für den sauberen Bereich, der zum Beispiel für Näharbeiten dienen soll“, erläutert Kunstschulleiter Frank Plorin. Für diese räumliche Trennung sei noch der Einbau von weiteren Wänden erforderlich.

Neue Kaskaden-Heizung

Zu den nächsten Schritten gehörten zudem die Elektroarbeiten sowie der Einbau einer neuen Heizung mit Gas-Therme und eines kleinen Blockheizkraftwerks. Die Heizungsanlage in der Krawatte werde als sogenannte Kaskaden-Variante konzipiert und lasse sich daher abschnittsweise an den jeweiligen Wärmebedarf im Gebäude anpassen.

Im künftigen Veranstaltungssaal und im Foyer der Kulturfabrik Krawatte sollen im nächsten Schritt die Elektro- und die Heizungsarbeiten erledigt werden. Quelle: Frank Hermann

Plorin rechnet für die Restarbeiten an den Noa-Noa-Werkstätten mit Kosten von etwa 40.000 Euro. Zur Finanzierung seien Zuschüsse des Kultusministeriums und der Klosterkammer Hannover eingeplant. „Mittlerweile kommt für uns jetzt das Ende in Sicht, der restliche Arbeitsaufwand für unsere Werkstätten wird immer überschaubarer“, sagt Frank Plorin. Er sei zuversichtlich, die neuen Werkstätten für die Kunstschule zu Beginn des neuen Jahres beziehen zu können – „auch wenn es für Januar noch nicht ganz reicht“.

Bauarbeiten gehen weiter

In einem weiteren Bauabschnitt will der Kulturverein Krawatte als Projektträger im Jahr 2020 auch das weitere Raumgefüge für das soziokulturelle Zentrum im ehemaligen Fabrikgebäude herstellen – mit einem großen Veranstaltungssaal direkt neben den Noa-Noa-Werkstätten sowie mit Gemeinschaftsküche, Foyer, Büro und Gruppenräumen.

Im künftigen Veranstaltungssaal und im Foyer der Kulturfabrik Krawatte sollen im nächsten Schritt die Elektro- und die Heizungsarbeiten erledigt werden. Quelle: Frank Hermann

Zeitlich vorziehen will der Kulturverein zudem den Ausbau des Obergeschosses, nachdem die Stadt Barsinghausen vor wenigen Tagen einen Zuschuss von 36.000 bewilligt hat. Damit wäre der Weg frei für eine Zuwendung des Landes Niedersachsen in Höhe von 180.000 Euro aus einem Förderprogramm für soziokulturelle Projekte. Weitere 24.000 Euro sollen von der Aktion Mensch kommen. „Wir warten jetzt auf die Entscheidung des Landesministeriums für Kultur, damit wir diesen nächsten Ausbauschritt in Angriff nehmen können“, erläutert Bärbel Cronau-Kretzschmar, die ebenso wie Frank Plorin dem Vorstand des Kulturvereins angehört.

Verein verkauft Kunstwerke

Für das gesamt Projekt der Kulturfabrik sei es wichtig, über die Baufortschritte zu informieren und mit ersten Veranstaltungen bereits für Leben in dem Gebäude zu sorgen. Dazu gehörten insbesondere die vom Kunstverein organisierten Ausstellungen in der Krawatte sowie die Kunstmesse, bei der am Sonntag jetzt Bilder, Zeichnungen und Grafiken aus dem Fundus des Vereins verkauft wurden.

„Zum großen Teil handelt es sich um Werke aus dem Nachlass von Hannes Meinhard und von Georg Matern sowie aus einer privaten Sammlung von Fritz Stöcker. Aber wir bieten auch unsere Kunstkataloge zu Messepreisen an“, sagte Jutta Dahle vom Kunstverein.

Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann