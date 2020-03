Barsinghausen

Zwar hat die Kunstschule Noa Noa ihren Kursbetrieb wegen der Corona-Krise eingestellt, dennoch startet jetzt für Kinder bis 14 Jahre ein Kunstwettbewerb mit dem Titel „Meine Welt im Pappkarton“: Jungen und Mädchen können die freie Zeit in ihrem Zuhause nutzen, um sich ihre Wunschwelt zu basteln. Der Sieger des Kunstwettbewerbs gewinnt eine Teilnahme am Noa-Noa-Sommercamp im Wert von 210 Euro.

Kreativpaket bestellen

Weil nicht alle Kinder eine Auswahl an Bastelmaterial vorrätig haben, können sie bei Noa Noa ein Kreativpaket bestellen. Zu diesem Paket gehören ein Karton mit verschiedenen Papieren, Federn, Wolle, Korken, Knöpfen, Kleber und einem bunten Materialmix. „Daraus lässt sich eine tolle Wunschwelt im Pappkarton gestalten“, sagt Kunstschulleiter Frank Plorin. Interessenten können das Kreativpaket bei Noa Noa bestellen unter Telefon (05105) 3322 und per E-Mail an kontakt@ks-noanoa.de.

Den Jungen und Mädchen bleibe es überlassen, ob sie ihre Wunschwelt in oder auf den Karton basteln. Auch welche Materialien sie für ihren Beitrag verwenden möchten, bleibt ihnen überlassen. „Wichtig ist nur, dass sie der Kunstschule ein Foto von ihrer persönlichen Wunschwelt mit einer kurzen Beschreibung senden“, erläutert Frank Plorin. Einsendeschluss ist der 19. April.

Abstimmung bis 30. April

Noa Noa veröffentlicht Fotos und Texte anschließend auf der Internetseite www.ks-noanoa.de. Dort können Freunde, Verwandte und Bekannte die Entwürfe bewundern und für ihre Favoriten bis spätestens zum 30. April abstimmen. Das Kind mit den meisten Stimmen für seine Wunschwelt gewinnt die Teilnahme am Sommercamp. Auch Kinder, die bereits für das Camp angemeldet sind, können am Wettbewerb teilnehmen.

