Bei der 17. Auflage der Barsinghäuser Kunsttage sind am Sonnabend und Sonntag, 29. Februar und 1. März, wieder mehr als 90 Künstler und Kunsthandwerker mit von der Partie, viele davon aus der näheren Umgebung. Die Veranstaltung im Schulzentrum Am Spalterhals hat sich zu einem beliebten Anlaufpunkt für Freunde von Kunst und Kunsthandwerk entwickelt.

Etliche der teilnehmenden Künstler lassen sich während der Ausstellung beim Arbeiten über die Schulter blicken. Die Besucher können bei verschiedenen Vorführungen die Entstehung der Produkte und die handwerklichen Techniken genauer kennenlernen – darunter das Klöppeln, Holzdrechseln, Töpfern, die Papiergestaltung, die klassische Ölmalerei, aber auch die Herstellung einer Waldorfpuppe.

Spinnerin verarbeitet Kaninchenwolle

Erstmals dabei ist die Aerzenerin Sabine Dittrich, die den Besuchern bei einer Vorführung mit einem Spinnrad zeigt, was sie so alles mit Wolle anstellen kann. Dittrichs Wolllieferanten heißen Flöckchen, Homer oder Franz und sind plüschige Angorakaninchen. In Verbindung mit Schafwolle spinnt sie edle Garne, die sie dann weiter zu Schals, Taschen oder Kissen verarbeitet.

Ein ganz besonderes Hobby stellt Gerhard Hühn aus Sehnde bei den Kunsttagen vor. Der Rentner und Liebhaber von Leuchttürmen fotografiert diese schon seit vielen Jahren aus verschiedenen Perspektiven. Während eines Urlaubes hatte er eine Idee: Er baut fast jeden Leuchtturm aus den unterschiedlichsten Materialien in verschiedenen Größen nach und stattet diese zudem mit den klassischen Signallichtern aus. Die Leuchttürme passten nicht nur in die Wohnung, sondern schafften auch im Garten ein maritimes Flair und sorgten im Dunkeln für tolle Lichteffekte, teilen die Veranstalter von der Agentur Stadt Events mit.

Gerhard Hühn aus Sehnde bietet originalgetreu nachgebaute Leuchttürme als Blickfang für Wohnung oder Garten an.

Besteckteile werden zu Schmuckstücken

Die Ausstellungsobjekte der Neustädterin Ingrid Laube sind alte Besteckteile wie etwa massiv-silberne Gabeln und Löffel, die sie mit einer bestimmten Technik zurechtbiegt. Bestecke offenbaren ihre Vergangenheit anhand von Gravuren und Jahreszahlen, die bei der Verarbeitung erhalten bleiben. Die Künstlerin entwirft und fertigt Schmuckstücke auch aus den Bestecken ihrer Kunden, sodass der persönliche Bezug zu den Stücken erhalten bleibt. Laube fertigt einzigartige Schmuckstücke wie etwa Kettenanhänger, Ringe, Armreifen oder Flaschenöffner.

Ingrid Laube aus Neustadt fertigt Schmuck und Gebrauchsartikel aus ausgedientem Besteck an.

Zum Ausruhen während der Kunsttage lädt das Künstlercafé ein. Zur Auswahl stehen mehr als 50 Kuchen und Torten, die von den Ausstellern gebacken werden, sowie Würstchen und Kartoffelsalat.

Die Ausstellung ist am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 2 Euro und wird beim Kauf teilweise von den Künstlern erstattet. Kinder bis zwölf Jahren haben freien Eintritt.

Von Andreas Kannegießer