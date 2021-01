Barsinghausen

Hinter dem Kunstverein (KV) Barsinghausen liegt ein Jahr im Verborgenen: Wegen der Corona-Krise hat der KV keine öffentlichen Ausstellungen organisieren oder Kunstvermittlungen anbieten können. Für 2021 hofft der Verein auf Besserungen und setzt darauf, mit der geplanten Eröffnung der Kulturfabrik Krawatte am 24. April auch die Kunstausstellungen wieder ins Programm aufnehmen zu können.

Vorsichtig optimistisch

Der KV-Vorsitzende Carsten Hettwer blickt vorsichtig optimistisch auf die kommenden Wochen und Monate. Zwar sei derzeit nicht abzusehen, ob und wann Ausstellungen vor Publikum wieder möglich und erlaubt seien – „aber unser Ziel ist es, mit unseren neuen Räumen in der Krawatte ab April oder Mai zu beginnen“, sagt Hettwer, und schränkt sogleich ein: „Wenn es die Corona-Pandemie zulässt.“

Vorgesehen sei zunächst eine Ausstellung in der Kulturfabrik mit Arbeiten von Mitgliedern des Kunstvereins. Anschließend soll in den neuen Räumen eine Präsentation von Kunst und Sport zu sehen sein – in Kooperation mit der Galerie Drees aus Hannover und möglichst auch mit dem Niedersächsischen Fußballverband (NFV) aus Barsinghausen.

„Thie Times“ im Herbst

Eine Ausstellung mit Werken von Henrik Schrat aus Berlin ist für die Zeit vom 3. September bis 3. Oktober in der Krawatte vorgesehen. Im Vorfeld dieser Ausstellung will der Verein voraussichtlich im Juni auch wieder in die Kunstvermittlung einsteigen und Workshops anbieten. Zum Abschluss des Ausstellungsjahres will der Verein im Oktober und November die „Thie Times“ mit Werken junger Künstler aus Barsinghausen nachholen. Die Ausstellung war ursprünglich bereits für das Frühjahr 2020 geplant und wurde damals wegen des ersten Corona-Lockdowns abgesagt.

Verzichten muss der Kunstverein Barsinghausen künftig auf die intensive Mitarbeit von Ulla Stegen, die bis zum Sommer 2020 als stellvertretende Vorsitzende und zudem als Kuratorin für den Verein tätig war. Aus persönlichen Gründen hat sich Stegen von diesen Aufgaben zurückgezogen. „Ihr Anteil am Leben des Kunstvereins war sehr groß. Sie kannte die Künstler, kümmerte sich um die aufwendige Gestaltung der Ausstellungskataloge und -plakate“, sagt Hettwer. Zudem habe die Egestorferin in der Vergangenheit auch die Detailarbeit für Förderanträge übernommen.

Als Nachfolger von Ulla Stegen übernimmt Christoph Kunkel den stellvertretenden Vorsitz. Zum Vorstand des Kunstvereins Barsinghausen gehören außerdem der erste Vorsitzende Carsten Hettwer sowie zwei weitere stellvertretende Vorsitzende mit Frank Plorin und Lothar Feige.

